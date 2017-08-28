Создано 28.08.2017 12:17

Автор: Natali

На днях компания Audi объявила о том, что она работает над прототипом транспортного средства на солнечной энергии, концепт которого они планируют завершить к концу 2017 года.

Audi объединилась с Alta Devices, подразделением китайского производителя солнечных батарей, Hanergy, для разработки тонкопленочных солнечных элементов, которые могут быть интегрированы в панорамную стеклянную крышу.

Пока известно, что эти солнечные элементы будут приводить в действие электрические системы транспортного средства, такие как система кондиционирования воздуха или обогреватели сидений, которые увеличат дальность электрического транспортного средства. Идея использования солнечных батарей не совсем нова: и Toyota, и Nissan уже начали изучать эту технологию.

Важная новость заключается в том, что компании надеются улучшить технологию, чтобы солнечная энергия могла напрямую заряжать аккумулятор электромобиля.

Audi же не дала описания точного назначения для этой функции, но новые солнечные элементы обладают эффективностью более 25 процентов.

Audi также говорит, что солнечные элементы, которые будут производиться в Калифорнии компанией Alta Devices, хорошо работают в условиях низкой освещенности и высокой температуры.

«Ассортимент электромобилей играет решающую роль для наших клиентов. Вместе с Hanergy мы планируем установить инновационные солнечные технологии в наших электромобилях, которые позволят нам расширить предложение, а также сделают автомобили более устойчивыми», - заявил Бернд Мартенс (Bernd Martens) член совета директоров Audi по вопросам закупок.

Facepla.net по материалам: Audi