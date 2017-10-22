Грибы помогут в утилизации пластика

Создано 22.10.2017 14:00

Автор: Natali

Бисфенол А, обычно известный как BPA, не та вещь, которую бы хотелось оставлять в окружающей среде.

Это химическое соединение, которое используется для производства поликарбонатного пластика. Того самого пластика, который окружает нас везде: бутылки для воды, детские игрушки, и даже стоматологические пломбы.

О наносимом им вреде начали подозревать еще с 1930-х годов, и только в последние года об этом заговорили достаточно громко. Бисфенол А схож с женским половым гормоном – эстрогеном, в полученном количестве он негативно влияет на мозг и репродуктивные функции как у женщин, так и у мужчин.

Даже небольшое количество соединения при попадании в организм человека вызывает нарушения его работы. С 2010 года во многих штатах США запрещено использовать это соединение для производства пластиковых продуктов для детей (таких как детские рожки для кормления, бутылки и игрушки), в Европе до сих пор работают над похожими правилами.

Когда же поликарбонатный пластик разрушается в процессе переработки или даже когда он оказывается в мусорном контейнере, содержащийся в нем Бисфенол А освобождается.

Однако последнее исследование указывает на то, что гриб может помочь удержать BPA на расстоянии.

Исследователи Трихул Артам (Trishul Artham) и Мукеш Добле (Mukesh Doble) из Индийского технологического института Мадрас провели исследования. Они начали с обработки поликарбонатных пластиковых полосок, нагревая их до 100° C в течение 30 дней, затем воздействуя ультрафиолетовым светом в течение 10 дней.

Это создавало свободные радикалы, которые, в свою очередь, разрушали молекулярную структуру пластика. Затем они помести на полоски три вида грибов, включая бело-красный плесневой гриб, который используется для очистки загрязняющих веществ в коммерческих целях. Контрольная группа из пластмасс не обрабатывалась.

Они обнаружили, что грибы значительно лучше росли на обработанном пластике. Вместо того, чтобы быть попасть в окружающую среду, BPA был поглощен грибом в качестве источника энергии.

Даже спустя 12 месяцев практически разложившийся обработанный пластик не освобождал BPA, так как все это поглощалось грибом. Необработанный пластик, напротив, показал малую степень разложения - это означало, что его структура все еще удерживается благодаря BPA, которое в скором времени окажется в окружающей среде.

Facepla.net по материалам: American Chemical Society