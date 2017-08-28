Создано 28.08.2017 11:36

Автор: Natali

Зачем тратить тысячи долларов на батарею Tesla Powerwall, если можно собрать свою собственную, причем за меньшую стоимость.

Этим вопросом задались энтузиасты - сторонники альтернативной энергии, и в конечном итоге это привело к тому, что сотни людей учувствовали в разработке собственной версии домашней батареи с использованием переработанных аккумуляторов от ноутбуков.

Теперь, когда схемы на такую батарею распространяются бесплатно в Интернете, несколько человек собрали установки, способные хранить гораздо больше энергии, чем версия Tesla.

С помощью Facebook, YouTube и информации с форумов люди учатся создавать свои собственные версии домашних батарей, стоимость которых намного меньше, чем Tesla Powerwall.

«Это будущее. Это просто, эффективно, с высокой производительностью», сказал Джеху Гарсия (Jehu Garcia), один из таких производителей электроустановок. Джо Уильямс, еще один радиолюбитель, добавил: «Конечный результат заключается не только в том, что я могу полагаться на то, что я собрал сам, но и понял все, что нужно для обеспечения своего дома необходимым электричеством. Это вдохновляет».

В сети есть несколько версий схем по сборе батарей, способных хранить больше энергии, чем Powerwall Tesla. На французском форуме Diypowerwalls.com пользователь Glubux сказал, что его аккумулятор может хранить 28 кВтч энергии. «С его помощью я обеспечиваю электричеством весь дом, я даже купил электрическую духовку и индукционную плиту, чтобы использовать дополнительную энергию летом», - сказал он.

Пользователь YouTube из Австралии, Питер Мэтьюз (Peter Matthews), утверждает, что создал гигантскую батарею, которая может хранить 40 кВтч энергии. Как сообщается, он собирает электроэнергию из более чем 40 солнечных панелей, установленных на крыше, и обеспечивает почти достаточную мощность для удовлетворения потребностей своего дома в электроснабжении.

«Единственное, на что мне не хватает энергии, так это на большие кондиционеры и системы водяного отопления», - сказал он. Он также создал сайт DIYpowerwalls, и самую популярную тематическую группу в Facebook для таких же любителей.

Большинство энтузиастов для своих проектов рекомендуют использовать литиево-ионные аккумуляторы 18650, которые обычно находятся в ноутбуках. Новые они будут стоить более 5 долларов за штуку. Если же использовать батарейки от старых, «мертвых» ноутбуков Dell, HP, Lenovo и LG, можно сэкономить сотни, если не тысячи долларов, на проекте, в зависимости от ваших амбиций.

Положительным эффектом тренда PowerWorld является то, что он уменьшает количество отходов.

По словам Карла Э. Смита (Carl E. Smith), генерального директора и президента компании по переработке батарей, Call2Recycle, примерно 95 процентов потребительских батарей, которые продаются в США, не отдаются на переработку и в конечном итоге оказываются на свалке.

«Практически все батареи могут быть переработаны в ценные вторичные продукты, что является основной причиной того, что они не должны быть захоронены», - сказал он.

Для того, чтоб собрать свою собственную более-менее серьезную домашнюю батарею, может потребоваться много времени, однако это того стоит, по мнению опытных энтузиастов. И, если вы тщательно следуете инструкциям при сборе собственной версии, риск сжигания дома сводится к минимуму.

Стоит помнить, что всегда существует риск, связанный с созданием собственного накопителя энергии, но, как показывает практика, по мере роста своей популярности, эта тенденция не может быть проигнорирована общественностью.

Facepla.net по материалам