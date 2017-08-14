Создано 14.08.2017 14:33

Автор: Natali

Голландский дизайнер Рицерт Мэнс (Ritsert Mans) и ученый Питер Муйж (Peter Mooij) создали деревянный мотоцикл, который работает на водорослях, главной идеей создания которого было уменьшить использование ископаемого топлива.

«Основной задачей для меня было найти для каждой части мотоцикла природный материал», - сказал Мэнс.

Рама и сиденье мотоцикла изготовлены из паровой изогнутой березы с пеньковым волокном, усиленными армированными креплениями для двухточечной гарнитуры, все это скреплялось с использованием простого древесного клея.

Для обеспечения мотоцикла энергией работает одноцилиндровый топливный двигатель, объемом 500 куб. см, который получает свое «масло из микроводорослей» из 0,4-литровой цистерны и приводит в движение ремень на ведущее колесо.

«Микроводоросли производят нефть, и мы можем извлекать это масло. Его можно использовать в простом дизельном двигателе без предварительной обработки.

«Масло водорослей обладает некоторыми преимуществами: водоросли учавствуют в фотосинтезе, и с помощью этого процесса они превращают CO2 в масло. Если это масло сжигается на мотоцикле Rits, то выделяется CO2, но количество выделяемого CO2 точно равно количеству CO2, которое водоросли взяли из атмосферы».

Команда заинтересована в демонстрации того, как масло из водорослей потенциально может использоваться в будущем. Они выращивали водоросли в соленой воде, собирали деревянный мотоцикл, который работал на произведенном материале, а затем протестировали свой концепт.

В своем рассказе Мэнс сравнивает поставленный эксперимент с пионерской эрой 1900-х годов. Тогда люди не имели представления о том, что ожидать от перспективного автомобильного будущего. Теперь, когда миллионы людей прилагают коллективные усилия для инвестиций в возобновляемые источники энергии и устойчивые инициативы, можно добиться определенных успехов.

«Люди не знают, как будет выглядеть мир через 30 лет с точки зрения транспорта и энергетики», сказал Мэнс. «Но эта неопределенность позволяет людям развивать и строить свои собственные идеи».

Мэнс сказал, что мотоцикл на этих фото, не является окончательной версией, а грубым рабочим прототипом. Работа над окончательным вариантом продолжается.

Facepla.net по материалам: petermooij