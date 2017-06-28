Создано 28.06.2017 19:55

Автор: Natali

Лифт был изобретен более 160 лет назад, а сегодня инженерная фирма ThyssenKrupp, по-видимому, решила, немного изменить его работу.

Они спроектировали MULTI: горизонтально-вертикальную систему лифта без использования кабелей, которая сравнима с сумасшедшим стеклянным лифтом Вилли Вонка.

И теперь компания переносит свои проекты из бумаги в реальный мир на испытательной башне высотой 245 метров в Ротвайле, Германия.

По словам ThyssenKrupp, разработанная технология позволяет нескольким кабинам лифта работать в петле - «как система метро внутри здания». И не нужны никакие кабели или канаты; кабины движутся благодаря магнитной системе привода, наподобие поездов маглев (поезд на магнитной подушке, магнитоплан, от англ. magnetic levitation — «магнитная левитация»).

Испытательная система имеет 12 тестовых шахт с кабинами, которые могут перемещаться со скоростью 17,9 метров в секунду.

Система MULTI имеет множество преимуществ перед традиционным лифтом.

«Мы считаем, что MULTI по-настоящему изменит способ перемещения, работы и жизни людей в нашей привычной среде. Она сократит время ожидания для пассажиров и займет значительно меньше места в здании», сказал в своем заявлении генеральный директор ThyssenKrupp Elevator AG Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck).

Кроме своего удобства, система, управляемая силой электромагнитного поля, намного экономичнее привычных нам. Энергия у системы магнитоплана, например, расходуется в три раза эффективнее, чем у автомобиля и в пять раз — чем у самолёта. Добавьте к этому уменьшенный углеродный след – разработанная система MULTI использует на 60 процентов меньше пиковой энергии, чем традиционные лифты.

ThyssenKrupp заявила, что их система не имеет ограничений по высоте, и поскольку она может двигаться боком и вертикально, она открывает новые возможности для желаемой архитектуры зданий. Это имеет большое значение, поскольку все больше людей переезжают в крупные города, и дизайн высотных зданий участвует в количестве выбросов СО2.

Эти выгоды не лишены своих затрат. По сообщениям, новая система почти в пять раз дороже обычных лифтов, поэтому принятие нового проекта может занять некоторое время. Но благодаря энергоэффективности, окупаемость этой системы наступит достаточно быстро: у ThyssenKrupp уже есть первый клиент: OVG Real Estate. Система MULTI будет установлена в Берлине на башне East Side Tower, которая будет закончена в 2019 году.

Facepla.net по материалам: multi.thyssenkrupp-elevator