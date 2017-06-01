Создано 01.06.2017 14:27

Автор: Natali

Улавливание углерода – это необходимая мера для борьбы с изменением климата и поддержанием температуры, так считает швейцарская компания Climeworks.

Уже несколько лет они работают над технологией улавливания углекислого газа (CO2) из воздуха и продажей его в сельское хозяйство или энергетические отрасли для повторного использования. И теперь наконец-то компания приступила к более серьезным шагам – открытию первого в мире завода по прямому улавливанию углерода, расположенного на объекте по сбору отходов в Цюрихе, Швейцарии.

Завод, который открылся 31 мая, является первым коммерческим предприятием такого рода. Через 20 лет, как полагает Climeworks, миру понадобятся сотни тысяч таких установок.

Чтобы иметь возможность удерживать глобальную температуру от повышения более чем на два градуса по Цельсию, предел, установленный Парижским соглашением, вполне вероятно, что переход к экономике с низким уровнем выбросов углерода будет недостаточным действием.

«У нас действительно осталось менее 20 лет при текущем уровне выбросов, чтобы иметь хорошие шансы ограничить выбросы менее чем на 2 ° C», - говорит Крис Филд (Chris Field), директор Стэнфордского Института по защите окружающей среде, и соавтор недавней статьи, в которой обсуждается снижение содержание углерода в воздухе.

«Таким образом, это большая проблема, чтобы сделать это просто за счет сокращения выбросов от энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Для достижения цели потребуется, вероятно, также удаление углерода - будь то посадка большего количества лесов или более передовые технологии, такие как прямое улавливание углерода».

На территории муниципального завода по сжиганию отходов в Цюрихе Climeworks установили свою станцию улавливания углерода, которая состоит из трех соединенных грузовых контейнеров с шестью углеродными коллекторами. Вентиляторы тянут окружающий воздух в коллекторы, где губчатый фильтр впитывает углекислый газ.

Для полного насыщения фильтра требуется два или три часа, а затем наступает следующая стадия: коробка закрывается, а коллектор нагревается до 212 градусов по Фаренгейту, этот процесс высвобождает CO2 в чистой форме, который может быть продан, переработан в другие продукты, или утилизирован под землей.

Полученный CO2 не пропадет. Клиентом первого завода компании является соседняя теплица, в которой используется CO2 для выращивания помидоров и огурцов.

Теплицы - это не единственные объекты, которые могут использовать CO2, Climeworks также ведет переговоры с компаниями-производителями напитков, которые используют CO2 в газированной воде, особенно расположенными недалеко от производственных районов, чтобы уменьшить стоимость доставки.

Также не забываем об углерод-нейтральном топливе, автомобильная и пищевая промышленность могут извлечь выгоду, сотрудничая с такими станциями по сбору углекислого газа.

В своем заявлении управляющий директор и соучредитель компании Кристоф Гебальд (Christoph Gebald) сказал: «Высоко масштабируемые технологии отрицательных выбросов имеют решающее значение, если на мировом уровне мы ставим себе задачу опуститься ниже двух градусов по Цельсию».

В обозначенных случаях улавливаемый CO2 в конечном итоге будет выпущен обратно в атмосферу. Но компания также планирует использовать CO2 для производства продуктов, нейтрализующих углерод.

Используя возобновляемую энергию, можно выделить воду (которая создается как побочный продукт процесса) для создания водорода и затем объединить его с диоксидом углерода в различных процессах для создания пластмасс (например, для переработанных кроссовок) или топлива.

В конечном итоге компания хочет продавать свою способность удалять углекислый газ из атмосферы и хранить его под землей, и считает, что рынок может быть готов заплатить за это гораздо раньше, чем ожидалось первоначально. МГЭИК, межправительственная группа экспертов по изменению климата, подсчитала, что миру необходимо будет удалять в среднем по 10 гигатонн CO2-10 млрд. тонн в год из атмосферы через 20-30 лет.

Facepla.net по материалам: climeworks