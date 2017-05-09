Cауна на солнечной энергии

Создано 09.05.2017 12:15

Автор: Natali

Студия Bigert & Bergström представила Solar Egg, золотую сауну, расположенную в городе Luossabacken, Швеция.

Строение собрано специально для жилищного кооператива Риксбигген, носит название Solar Egg [в пер. «солнечное яйцо»] и служит небольшой сауной для жителей северной Швеции.

Солнечное Яйцо установлено в Кируне, самом северном городе Швеции, и периодически будет демонтироваться и перемещаться по области, потому что самому городу приходится территориально перемещаться.

В настоящее время в шахтерском городе Кируна происходят важные изменения; всему городу приходится передвигаться, все потому, чтобы горнодобывающая компания смогла добывать больше железа в своем регионе.

Горное дело было неотъемлемой частью изолированного города с 19-го века, и промышленность имеет жизненно важное значение для его существования.

Однако многие обсуждают эту зависимость от добычи железа - особенно это касается ее воздействия на окружающую среду и благосостояние города. Этот вопрос вдохновил шведских дизайнеров из Bigert & Bergström на создание солнечной сауны Solar Egg, как место для приятного времяпровождения, где жители могут обсуждать будущее города.

Размер сауны достаточно небольшой, но в ней могут поместиться до 8-ми человек, построена она из дерева и покрыта 69 листами из нержавеющей стали золотого цвета. Зайти в нее можно через люк со встроенными ступенями, для интерьера использовалась сосна, а скамья изготовлена из осины. Работа сауны и светодиодное освещение обеспечиваются благодаря солнечным панелям.

В центре сауны расположена каменная печь в форме сердца, выполненная из железа. Температура внутри колеблется от 75 до 85 градусов Цельсия.

После холодных зимних прогулок можно забронировать время посещения. Хотя сауну можно использовать бесплатно, но полотенца, легкие закуски и банные халаты обойдутся вам 125 шведских крон (примерно 14 долларов США) на человека.

Facepla.net по материалам: bigertbergstrom