Ученые изобрели батарейку, работающую на желудочном соке

Создано 01.03.2017 14:15

Автор: Natali

Исследователи MIT разработали новую батарею, работающую с помощью желудочного сока, которую можно безопасно проглотить.

Эта технология может значительно помочь в питании электронных устройств, которые проглатывает пациент, такие системы сегодня часто используются для доставки лекарственных средств и медицинских процедур, таких как колоноскопия.

«Батарейки, которые можно проглатывать» сегодня разрабатываются для питания электронных устройств, но до недавнего времени они создавали некоторые проблемы. Последняя разработка Массачусетского технологического института, как ожидается, сможет обеспечить более дешевую и более безопасную альтернативу батареям, предлагаемым на рынке в настоящий момент.

Разработанная батарейка стала результатом исследования, проведенного группой ученых MIT под руководством Джованни Траверсо (Giovanni Traverso) и Роберта Лангера (Robert Langer), разработавших ряд внутренних устройств, для которых необходим безопасный, надежный источник питания.

«Мы давно искали способы питания для проглатываемых систем» сказал Траверсо. «Мы понимаем, что желудочно-кишечный тракт представляет действительно уникальную возможность для размещения новых систем доставки лекарственных средств и зондирования, а основополагающее значение для этих систем – это их энергообеспечение».

Ученые начали с основы: большинство батарей питаются с помощью кислоты, и поняли, что они могли бы воспользоваться желудочной кислотой. Их концепция основана на простом принципе работы батареи, которая включает в себя размещения кусочка цинка и меди в лимоне, где лимонная кислота превращается в электролит, который может проводить ток между двумя металлами, создавая достаточное количества энергии для работы светодиода.

Исследователи использовали этот принцип в уменьшенном размере, прикрепив цинковые и медные электроды к наружной стороне небольшого внутреннего устройства, содержащего датчик температуры и передатчик 900 МГц.

Как и в лимоне, желудочный сок может передавать электрический ток от цинка к меди и питать устройство, которое при испытании со свиньями, было в состоянии снимать показания температуры, а затем отправлять эти данные по беспроводной сети каждые 12 секунд ресиверу, расположенному на расстоянии до 2 м».

По словам старшего автора Ананта Чандракасана (Anantha Chandrakasan), этот проект решает такие проблемы с внутренними медицинскими устройствами, как производство энергии, преобразование, хранение и утилизация, открывая новые горизонты для технологии.

«Эта работа позволяет нам представить новые медицинские приборы, где само тело вносит свой вклад в производство энергии, позволяя создать полностью самодостаточную систему».

Facepla.net по материалам: MIT