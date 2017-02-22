Плавучие мусоросборники собрали почти 1 млн тонн мусора

Создано 22.02.2017 16:16

Автор: Natali

Мистер Мусорное Колесо и профессор Мусорное Колесо похожи на персонажей детского мультфильма, хотя на самом деле они обеспечены энергией за счет солнечной и гидро установки, и занимаются сбором мусора во внутренней гавани Балтимора.

Они настолько милы, как и эффективны, мистер Мусорное Колесо и профессор Мусорное Колесо обладатели улиткообразной формы, имеют большие широкие глаза, и имеют суперспособность всасывать пластиковые мешки, пенопластовые контейнеры, окурки и другой мусор из воды.

Первоначально прототип мусоросборника был создан местным моряком и инженером Джоном Келлеттом (John Kellett), который очень хотел помочь городу с уборкой мусора, постоянно плавающего в Иннер Харбор (внутренняя гавань Балтимора).

После проб и ошибок и получения многообещающего, но такого нелепого на вид колеса мусоросборника, Келлетт получил помощь некоммерческой водной организации Балтимора, которая поддерживает экологическое законодательство и стремится сделать район зеленым, безопасным и дружественным местом для людей и животных.

Мистер Мусорное Колесо, Facepla.net рассказывал о нем ранее, имеет свой собственный аккаунт в Twitter, и явился результатом этого союза: он использует солнечные батареи и течения реки, чтобы двигать водяное колесо, которое затем активирует конвейерную ленту.

Как работает мусоросборщик?

Две оранжевые направляющие, собранные из поплавков, помогают направлять мусор к Водяному Колесу, где при помощи подпружиненных захватов, напоминающих грабли, мусор захватывается и поступает к конвейеру, который в свою очередь транспортирует его в контейнер для мусора, установленный на прицепной плавучей платформе.

После того, как мусорный контейнер полон, он буксируется на транзитную станцию, и мистер Мусорное Колесо продолжает свою работу. Но этот труженик не должен работать в одиночку.

После успеха водяного колеса по сбору мусора, Келлетт и Водное Сообщество собрали средства для женского варианта плавучего мусоросборника: профессора Мусорное Колесо (её, конечно же, выделяют накрашенные ресницы).

Профессор делает свою работу в другой части внутренней гавани, но оба мусоросборника пользуются большим спросом, особенно после дождя или грозы.

Источником большей части мусора, которого они поднимают, на самом деле являются незаконные свалки, выброшенный мусор из автомобиля, окурки, а не люди, которые мусорят непосредственно в самой реке. Поток реки в конечном счет приносит часть городского мусора на территорию гавани.

Только один Мистер Мусорное Колесо за все время работы собрал более 453 тонн мусора, он был установлен в 2014 году, и в среднем каждый год собирает порядка 70-100 мусорных контейнеров.

300 000 пластиковых мешков, шесть тысяч стеклянных бутылок, девять миллионов окурков, а также более экзотические случаи, как живой питон, составляют отходы, которые вылавливают из водного пути. Получаемый мусор сжигается для производства электроэнергии, а в будущем Келлетт планирует увеличить возможности переработки отходов.

Для того, чтобы продолжить свой прогресс и помочь водной организации достичь целей по поддержке чистоты в гаване, к 2020 году город надеется добавить дополнительное колесо мусоросборник или два, которые станут образцом для других городов и районов с проблемами загрязнения воды.

Kellett также рассматривает другие потенциальные места для применения разработанного им мусоросборника, такие как Рио-де-Жанейро, Гонолулу, и Денвере.

Хотя конечная цель для колес мусоросборников – это стать устаревшей и ненужной опцией благодаря улучшению экологических норм и правил поведения.

Facepla.net по материалам: The Waterfront Partnership