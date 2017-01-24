Ученые из Гарварда создали первый металлический водород

Создано 31.01.2017 13:51

Автор: Natali

В течение долгих восьмидесяти лет ученые безуспешно пытались получить металлический водород.

Как предполагается, супер-вещество присутствует на других планетах, искомый металлический водород может сделать ракетное топливо в четыре раза мощнее, что позволит нам достичь передовых технологий.

Сегодня двое ученых из Гарвардского университета утверждают, что они добились поставленной цели.

Но не все к этой новости относятся с позитивом, некоторые специалисты настроены скептически – «сенсационное открытие — это слишком хорошая новость, чтобы быть правдой».

Ранга Диас (Ranga Dias) и Исаак Сильвера (Isaac Silvera) из Гарвардского университета говорят, что они сделали то, что не удавалось другим. Они использовали наковальню, которая смогла поместиться внутри криостата, что позволило им охлаждать их образец водорода до около абсолютного нуля.

Ученые также говорят, что нашли лучший способ полировки кончиков алмазов для удаления неровностей, которые могли бы нарушить драгоценные камни.

Затем они создали условия экстремально высокого давления, до 495 млрд Паскалей (495 ГПа), что почти в 5 миллионов раз выше, чем атмосферное давление на уровне моря.

«Затем внезапно он стал целым отражающим образцом, невероятно поверить, что это металл», рассказал Сильвера. Как видно через микроскоп, образец проявил блеск, и он отражает свет, как и должен делать металлический водород».

«Это Святой Грааль физики высоких давлений. Это первый образец металлического водорода на Земле, поэтому, когда вы смотрите на него, вы видите то, что еще никогда не существовало ранее на этой планете», сказал Сильвер в пресс-релизе Гарвардского университета.

Производство металлического водорода в лаборатории была мечтой исследователей высокого давления с 1935 года, когда теоретики впервые предсказали его существование.

При достаточно высоком давлении внутри алмазной наковальни, водород должен быть в состоянии проводить электричество, отличительная черта металлического состояния.

И теоретики говорят, что материал может также иметь другие экзотические свойства, такие как быть сверхпроводником – проводить электричество без сопротивления, даже при комнатной температуре.

Этот материал особенно интересен и астрофизикам, ведь создавая металлический водород, ученые смогут исследовать планетарную науку на своем лабораторном столе.

Такие планеты, газовые гиганты, как Юпитер и Сатурн, где довольно низкая температура и высокое магнитное поле, теоретически могут содержать в своем ядре металлический водород, что возможно бы объяснило, природу этих явлений.

Но другие ученые не уверены в победе. Огромное количество неудачных попыток ученых по всему миру предшествовали новости от Гарвардского университета. Один физик из Комиссии по атомной энергии Франции даже сказал: «Я не думаю, что бумага убедит нас всех».

«Это блестящая субстанция может быть ничего более, чем глинозем (оксида алюминия), по словам геофизика Александра Гончарова из Института Карнеги в Вашингтоне.

Сильвера сказал, что его команда хотела рассказать о своем открытии до начала испытаний на подтверждение, которые могли бы разрушить их образец. Теперь, когда все бумаги оформлены, они планируют выполнить больше экспериментов. Будем следить.

Facepla.net по материалам: scientificamerican