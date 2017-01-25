Создано 25.01.2017 16:16

Автор: Natali

Небольшое количество энергии, получаемое с помощью движения ветра, кажется отличной идеей для дома или бизнеса, пока мы не знаем насколько эффективными, как с точки зрения затрат, так и энергетически, являются обычные большие ветряные турбины.

В некоторых ситуациях, как например в неэлектрифицированной или сельской местности с неплохой скоростью ветра, малые ветряные генераторы на высоких мачтах могут быть хорошим вариантом, но для большей части городов установка небольшой турбины на балконе или на крыше автомобиля не принесет желаемого эффекта.

Тем не менее, нетрадиционные генераторы ветра до сих пор привлекают много внимания, даже если они не попадают на рынок.

Этот новый дизайн ветряной турбины, представленный компанией TYER Wind, попадает в категорию «новое и необычное», и в то время как лопасти кажутся, на первый взгляд, вполне знакомыми, доступные изображения и видео, как минимум, интригуют.

Хотя небольшой размер генератора это не специальная задумка, как заявляет компания, она предусматривает крупномасштабную установку, но модель явно работает в малой ветровой категории.

Вместо того чтобы использовать ветер, для вращения лопастей, генератор TYER Wind фактически использует биомимикрию, чтобы подражать хлопанью крыльев колибри.

Используя систему «Aouinian 3D kinematics», которая была разработана Анисом Аоуни (Anis Aouini), конструкция TYER эффективно преобразовывает линейное движение во вращательное или возвратно-поступательное «очень эффективным и естественным образом».

«Ветряная турбина TYER с вертикальными осями собирает ветровую энергию с помощью машущих крыльев, которые отлично имитируют движение одной из наиболее энергоэффективной птицы – колибри».

Изготовленные из углеродного волокна, две вертикальные оси-крылья ветряной турбины составляют 5,25 футов в длину (1,6 м) при общей рабочей площади 11,7 футов (3.56 м). Этот, относительно компактный, размер меньше, чем рабочая площадь типичных, трехлопастных ветряных турбин с горизонтальной осью, предназначенных для использования рядом с жилыми помещениями. Хотя номинальная выходная мощность турбины Tyer тоже небольшая и составляет 1 кВт.

Как утверждает компания, разработанные турбины издают меньше шума по сравнению с обычными ветровыми турбинами, безопаснее для мигрирующих птиц, визуально менее навязчивы, и позволяют c большей плотностью расположить генераторы в ветропарке.

Компания планирует выпустить крупномасштабную версию турбины для наземных или морских ветровых электростанций.

Facepla.net по материалам: tyerwind