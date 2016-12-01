Создано 01.12.2016 16:23

Автор: Natali

Ученые уже давно знают, что кофейная гуща и различные остатки производства кофе могут быть использованы для улавливания углерода, строительства устойчивых дорог, создания биотоплива и очистки воды от ионов тяжелых металлов и прочих примесей. В последнем случае результаты были весьма эффективны, но после процесса очистки из воды также необходимо убирать кофейные остатки.

Чтобы помочь в решении этой проблемы, группа итальянских ученых разработала альтернативу в виде фильтра, изготовленного из обогащенной кофейной пены.

Группа исследователей во главе с Деспина Фрагоули (Despina Fragouli) из итальянского технического Института, создала пенный фильтр, 60 процентов которого состоит из порошка кофе, а 40 процентов - силиконового эластомера.

Находясь в загрязненной воде, материал удаляет до 99 процентов ионов свинца и ртути в течение 30 часов. В установке, где загрязненная вода протекала через фильтр, он удалял до 67 процентов ионов свинца. И, в отличие от случая с порошкообразным кофе, разработанный фильтр можно просто вытащить после использования.

Если и в других проектах можно было бы применить такую технологию, то мы бы получили отличный результат, с удивлением обнаружив, что такой полезный инструмент все еще просто выбрасывается.

Facepla.net по материалам: American Chemical Society