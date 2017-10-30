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Удивительные подробности интимной жизни животных

Создано 30.10.2017 13:43
Автор: Natali

Удивительные подробности интимной жизни животных

Если вы думаете, что самые необычные откровенные чудачества можно найти только в порно, тогда вам нужно обратить внимание на некоторые из сомнительных сексуальных практик, существующих в животном царстве.

Ниже мы перечислили только самые необычные сексуальные факты.

1. Одноразовые пенисы
Морские слизни являются гермафродитами, то есть имеют как мужские, так и женские половые признаки. Во время спаривания половой член может остаться внутри партнера, или же покинуть владельца сразу после, а через несколько дней как морской слизняк сможет похвастаться новым отросшим половым членом.

Удивительные подробности интимной жизни животных

2. Прилипнул к бедрам

Самка глубоководной рыбы удильщика (семейства цератиевые) в десять раз больше самца. В процессе полового акта самец кусает тело самки, присоединяется и, наконец, все его тело сливается с ней, его глаза и внутренние органы отмирают. Все, что остается, - это его яички, которые периодически накачивают оставшуюся сперму. Самка может нести на себе до шести паразитических самцов всю оставшуюся жизнь.

Удивительные подробности интимной жизни животных

3. Токсическая сперма

У некоторых видов плодовых мушек оба пола очень сексуально активны, а половая жизнь у них весьма беспорядочна. Чтобы как-то усмирить пыл самок, в сперме самцов плодовых мушек находятся химические вещества, которые не только убивают сперму соперника от предыдущих спариваний, но также подавляют либидо самки, что прекращает ее спаривание с кем-то еще после него.

Удивительные подробности интимной жизни животных

4. Это лопата

У самцов стрекозы пенис похож на лопатку для мороженого, который они используют, чтобы собрать любую сперму внутри самки, оставшуюся после предыдущих спариваний.

Удивительные подробности интимной жизни животных

5. Чем больше, тем лучше?

Змеи и ящерицы могут похвастаться сразу двумя пенисами, называемыми гемипенисами, а на их головках расположены шипы, гребни и борозды, чтобы точно соответствовать репродуктивной полости, клоаке. Они создают эффект ключа и блокировки, предотвращая спаривание с другими видами.

Удивительные подробности интимной жизни животных

6. Необычный пенис и особый талант

Когда у тебя спина полна шипов, спаривание может оказаться не самой приятной затеей, но яйцекладущие млекопитающие семейства ехидновых справляются с этой задачей.

Удивительные подробности интимной жизни животных

Самец австралийской ехидны выкапывает на земле ямку рядом с самкой, занимает удобное положение на боку, чтобы избежать ее шипов, а затем приступает к делу, используя пенис с четырьмя головками.

Удивительные подробности интимной жизни животных

7. Размер имеет значение?

У некоторых уток пенис достигает 20 сантиметров, а чтобы он не доставлял неудобств в обычной жизни, его можно свернуть в спираль. Но вот незадача: эякулирует он всего за 12 секунд. Это не значит, что можно смеяться.

Удивительные подробности интимной жизни животных

8. Любит по жестче

Самец постельного клопа захватывает самку и, используя свой подкожный иглообразный пенис, пробивает дыру в ее животе, куда вводит свою сперму. Сперма затем перемещается по ее телу, пока не найдет яичники и не оплодотворит их.

Удивительные подробности интимной жизни животных

9. Всего одна ночь

Осьминоги, кальмары, угри и лосось - это лишь некоторые виды, которые, при возможности жить дольше 60 лет, умирают после спаривания. Один вид цикады проводит 17 лет под землей в качестве личинки, затем появляется всего на одну, чтобы учувствовать в спаривании и отложить яйца перед смертью.

Удивительные подробности интимной жизни животных

10. Шипованный пенис

Домашний кот, как и дикий лев имеет колючий пенис с острыми шипами. Поэтому, спаривание для кошек — это весьма тяжелое испытание. Чтобы вызвать овуляцию у самки, при попытке входа пенис причиняет сильную боль, от которой кошки начинают сильно орать и стараются сбежать сразу же после завершения процесса. Львы могут спариваться до 40 раз за 24 часа.

Удивительные подробности интимной жизни животных

Author: Natali

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