Создано 05.07.2017 14:05

Автор: Natali

Кто сказал, что электростанции солнечных панелей не могут быть милыми?

Электростанция под названием Панда, расположенная в Датуне, Китай, имеет форму животного - символа страны, а первая фаза рабочего проекта предлагает 50 мегаватт (МВт) чистой энергии.

Panda Green Energy, ведущая компания в Гонконге по использованию проектов альтернативных источников энергии, в рамках соглашения с Программой развития Организации Объединенных Наций (UNDP) установила этот массив солнечных панелей в качестве пропаганды использования возобновляемых источников энергии. Первая фаза гигантской солнечной станции Панды на днях была подключена к национальной энергосети.

Электростанция Панда будет иметь общую установленную мощность 100 МВт. Черные части панды, такие как уши и лапы, будут состоять из монокристаллических силиконовых солнечных элементов, а серо-белое тело и морда животного – из тонкопленочных солнечных элементов.

В дополнение к обеспечению чистым электричеством, солнечная станция является частью усилий по содействию идеи устойчивого развития среди молодежи Китая. Центр молодежной активности на электростанции Panda, ориентированный на школьников, будет подробно рассказывать о преимуществах солнечной энергии.

Согласно данным компании, электростанция Панда, мощностью 100 МВт, может предложить 3,2 миллиарда киловатт-часов зеленой энергии за 25 лет, экономя составит 1.056 миллиона тонн угля, сократив выбросы углерода на 2,74 миллиона тонн.

В рамках своей программы Panda Green Energy планирует установить еще несколько пандо-электростанций в ближайшие пять лет, являясь частью «Одного пояса и одного пути», стратегии экономического развития китайского президента Си Цзиньпина, суть которой заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая.

Поскольку стратегия нацелена на сотрудничество между евразийскими странами, некоторые из электростанций могут быть построены за пределами Китая.

Программа развития Организации Объединенных Наций также планирует продвигать возобновляемые источники энергии в Китае вместе с China Merchants New Energy, крупнейшим акционером Panda Green Energy, в виде летних лагерей и конкурсов дизайна.

Facepla.net по материалам: cmnechina