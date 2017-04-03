Создано 03.04.2017 00:01

Автор: Natali

Помните время, когда Tesla была маленькой электромобильной компанией?

Сегодня же генеральный директор Илон Маск занимается производством и хранением солнечной энергии для целых островов, продолжая выполнять свою миссию, ускоряя переход всего мира на устойчивую энергетику.

На прошлой неделе компания представила свой первый крупнейший за последние года проект по производству солнечной энергии, запустив солнечную электростанцию мощностью 13 мегаватт и стоимостью 2,6 млрд. долл. США.

Она будет круглосуточно обеспечивать энергией Гавайский остров Кауаи благодаря 54 978 солнечным панелям и 272 комплектам электропитания, которые гарантируют 52 Мегаватт-часов хранения энергии.

Компания Kauai Island Utility Cooperative (KIUC) подписала с Tesla 20-летний контракт на покупку солнечного электричества, стоимостью 13,9 цента за Квт-ч.

По словам президента и генерального директора KIUC Дэвида Биссела (David Bissel), это крупнейшее в мире хранилище солнечной энергии.

По оценкам Tesla и KIUC, проект сократит использование ископаемого топлива на 1,6 миллиона галлонов в год.

В то время как население острова относительно невелико (всего 33 000 человек), проект солнечной электростанции и аккумуляторных батарей - это шаг в будущее, когда энергетические компании объединяют чистую энергию с хранением энергии, чтобы снизить выбросы парниковых газов, а в некоторых случаях уменьшить расходы на производство энергии.

Кроме того, проект показывает, как Tesla, производитель электромобилей и аккумуляторных батарей, может работать в тесном сотрудничестве с энергетическими компаниями, чтобы построить концепцию производства и хранения энергии, предложенную миллиардером Илоном Маском.

Для Кауаи этот проект важен не только своей "солнечной" стороной, а и возможностью хранить получаемую энергию, так как на остров поступает большое количество солнечного света, давая возможность покрыть энергопотребление на 70% только с помощью солнечной энергии.

Другими словами, Кауаи наждался в батареях, чтобы продолжить свой путь к более чистой энергии. KIUC ставит своей целью к 2023 году достичь 50% покрытия энергопотребностей с помощью альтернативных источников питания, а сам Гавайи хочет получить 100% к 2045 году.

Гавайи, как известно, имеют высокие энергетические затраты, потому что большая часть топлива, используемого для производства электроэнергии, импортируется (проблема многих островов), поэтому у государства есть уникальные стимулы стать действительно зеленым во всех смыслах.

Кауаи - не первый остров, который Tesla обеспечивает солнечной энергией. В прошлом году компания установила сеть солнечных панелей и батарей для питания острова Тау в Американском Самоа. 5 328 солнечных панелей и 60 аккумуляторов компенсируют более 109 500 галлонов дизельного топлива в год.

Facepla.net по материалам: fortune