Ветряная турбина ставит новый рекорд производства энергии

Создано 01.02.2017 17:21

Автор: Natali



Ветряная турбина V164 датской компании MHI Vestas Offshore Wind произвела почти 216 000 кВт⋅ч за 24-часовой период во время испытаний в декабре на своем участке возле города Østerild в Дании.

При этом прототип в 9 MW - это переработанная версия V164-8.0 МВт, которая первоначально была разработана в 2012 году и запущена два года спустя - ставит рекорд по производству энергии для коммерческой морской ветряной турбины.

С момента своего запуска в 2014 году великаны ветряных турбин, по сути, конкурируют только между собой, в основном, из-за того, что их размер не могут превысить коллеги.

Полная высота V164 составляет 220 м, лопасти, весом 38 тонн, разворачиваются в длину на 80 м, занимая площадь на 21,124 квадратных метров - больше, чем гигантское колесо обозрения London Eye.

В разработке ветряных турбин пока сохраняется правило - чем больше размер, тем выше эффективность, а это означает снижение затрат при установке и обслуживании на произведенный киловатт, т.е. повышение производительности.

V164 также построен, чтобы противостоять жестким условиям в Северном море, а порядка 80 процентов турбины может быть потом переработано в конце ее 25-тилетнего срока службы. Оптимальная скорость ветра для этой ветряной турбины составляет 12-25 м/сек с минимальной рабочей скоростью 4 м/с.

«Мы уверены в том, что наша 9 МВт турбина в настоящее время доказала, что она полностью готова к рынку, и мы считаем, что наш продукт будет играть важную роль в обеспечении снижения стоимости энергии, производимой офшорной промышленностью», сказал Торбен Гвид Ларсен (Torben Hvid Larsen), главный технический директор компании.

Записанный рекорд производства электроэнергии, установленный прототипом на 1 декабря, составляет 215,999.1 кВт за 24-часовой период.

Такие инновации, как V164, помогли снизить энергозатраты (себестоимость единицы электроэнергии за время службы ветряной турбины) офшорной энергии ветра, толкая ее ниже £ 100 (US $ 125) за мегаватт-час в Великобритании, цель, к которой правительство шло четыре года.

Facepla.net по материалам: mhivestasoffshore