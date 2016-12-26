Создано 26.12.2016 20:06

Автор: Natali

Немцы настроены получить очень приятный рождественский подарок: бесплатную электроэнергию. Согласно прогнозам, производительность ветровых электростанций будет очень высокой, поэтому цены должны значительно опуститься.

При температуре выше нормы, что способствует снижению спроса, погода решила сделать отдых в Германии чуть более праздничным.

Цены на электроэнергию в Германии, согласно прогнозам, будут равняться нулю на период от нескольких часов, до нескольких дней.

Эльчин Мамадов (Elchin Mammadov), аналитик Bloomberg Intelligence, сказал, что такие цены обусловлены низким спросом на потребляемую мощность во время курортного сезона, когда заводы закрыты, а люди уезжают в отпуск или к родственникам.

По сравнению с прошлым годом количество запланированного отключения электричества было меньше, а скорость ветра, как ожидается, будет очень высокой. «Кроме того, теплая погода означает, что люди не будут тратить много энергии на отопление».

25 декабря ветровые электростанции произвели около 31,3 гигаватта, а 27 декабря цифра может подняться до 33,7 гигаватт. Текущим рекордом в Германии для ветровых электростанций является 33,8 гигаватта.

Всего один гигаватт может обеспечить энергией около двух миллионов домов. Конечно, для сетевых организаций не просто сбалансировать сеть с таким большим количеством энергии ветра, когда появившееся большое количество электроэнергии нужно переместить с северной области в южную, а распределительные линии могут оказаться слишком «узкими».

А если стоимость слишком долго будет отрицательной, то производителям придется на время закрыть электростанции, чтобы снизить поставки или платить жителям, чтобы те использовали больше энергии.

Это не первый раз, когда стоимость на энергию в Германии была отрицательной. На Рождество в 2012 году цена составила минус 56,87 евро за мегаватт-час; цены также ушли в минус также на Рождество в 2013 году. В этом году немецкие цены на электроэнергию могут опуститься до минус 10,95 евро, или около 10,95 евро за мегаватт-час.

Facepla.net по материалам: bloomberg