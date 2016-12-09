Создано 09.12.2016 15:13

Автор: Natali

Откройте свой смартфон и вы, вероятно, найдете внутри литий-ионный аккумулятор. Они имеют большой плюс – их можно перезаряжать, но трудно утилизировать, а цена лития только растет.

Девять ученых из Национального института науки и технологии Ульсан (UNIST) в Южной Корее разработали инновационную альтернативу: новый аккумулятор, изготовленный с помощью обильной и легкодоступной морской воды.

Литий-ионные аккумуляторы, которые находятся в таких устройствах, как iPhone и Powerwall Tesla - могут помочь нам положить конец нашей зависимости от ископаемого топлива. Но существующие опасения по поводу добычи лития и растущих расходов означают, что мы еще не создали идеальный аккумулятор. Исследователи UNIST обратили уделили внимание морской воде в поисках более лучшего решения.

Их созданное устройство технически представляет собой натрий-воздушный или натрий-кислородный аккумулятор. В то время как натрий-воздушные батареи являются более экономически эффективными, чем литий-ионные, пока они не совсем готовы для коммерческого распространения. Одной из целей работы исследователей было решить некоторые из проблем, которые стоят на пути коммерциализации - и они, возможно, нашли ответ в морской воде.

Оказывается, морская вода служит отличным католитом - катодом и электролитом в сочетании друг с другом. В статье, опубликованной в журнале ACS Applied Materials & Interfaces, исследователи заявляют, что «постоянный поток морской воды в и из батареи обеспечивает ионы натрия и воды, ответственные за производство заряда».

Батарею, активируемую морской водой можно сравнить с литий-ионной батареей путем измерения напряжения разряда. Батарея с морской водой имела среднее остаточное напряжение около 2,7 вольт, в соответствии с измерениями ACS, в то время как та же статистика для ионно-литиевого аккумулятора составляет от 3,6 до четырех вольт. Это означает, что ученым до сих пор нужно работать, но их устройство может приблизить нас к миру, где мы не должны зависеть от лития для хранения энергии.

Facepla.net по материалам: acs.org