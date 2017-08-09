Создано 09.08.2017 13:28

Автор: Natali

Являются ли биоразлагаемые автомобили следующим шагом экологически чистых автомобилей?

Команда студентов в Технологическом университете Эйндховена только что представила биоразлагаемый автомобиль, изготовленный из свекольного сахара и льна.

Вес его составляет всего 310 кг, легкий, экологически чистый автомобиль может путешествовать со скоростью до 80 километров в час.

"Первым шагом к устойчивому производственному процессу является выбор используемых материалов. Устойчивость станет основой для каждого выбора, который мы делаем во время разработки EM-04. Это означает, что использование таких материалов, как углерод и алюминий, мы избегаем везде, где это возможно, а такие альтернативы, как биокомпозит, используются как можно чаще.

Даже такие конструкционные детали, как шасси, будут произведены из этого нового и полностью биологического материала. Во-вторых, эти материалы и компоненты не должны быть доставлены с другой части мира, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов во время транспортировки. Наша цель - использовать местные продукты и работать вместе с местными партнерами".

Автомобиль носит имя Lina и единственными его компонентами, не изготовленными из биосодержащих материалов, являются колеса и система подвески.

Из пластика, произведенного из свекловичного сахара, формируется ячеистый внутренний контур, который затем помещается между двумя льняными листами.

Автомобиль получает питание с помощью литиево-ионных батарей, выходная мощность авто составляет 8 кВт с использованием 2 двигателей постоянного тока.

Хотя биоразлагаемый автомобиль является весьма интересным изобретением, существуют проблемы с использованием материалов, предназначенных для разрушения.

Нуд ван де Гевел (Noud van de Gevel), лидер команды, прокомментировал, что прототип еще не прошел краш-тесты, поскольку используемый материал «не изгибается, как металл, но ломается».

Требования по сокращению загрязнения воздуха в рамках борьбы с изменением климата подтолкнули автокомпании к альтернативным проектам, но большинство из них по-прежнему требуют много энергии.

«Энергия, которая сохраняется во время вождения автомобиля, теперь расходуется на этапе производства», - сказал ван де Гевел.

Команда TU / Ecomotive намерена протестировать автомобиль, как только он получит зеленый свет от Нидерландского транспортного управления.

Facepla.net по материалам: tuecomotive