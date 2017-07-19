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Илон Маск представил фото первой модели Tesla Model 3

Создано 19.07.2017 23:53
Автор: Natali

Илон Маск представил фото первой модели Tesla Model 3

На прошлой неделе Tesla объявила, что первое авто Tesla Model 3 будет собрана на заводе компании в Фримонте, штат Калифорния, на две недели раньше, чем первоначально планировалось.

Первая Tesla Model 3, окрашенная в черный цвет, была выпущена в прошлую пятницу – при этом конечно же, присутствовал генеральный директор Илон Маск.

Теперь, когда первая Model 3 показалась на свет, Tesla до конца этого месяца планирует выпустить еще порядка 30 ее собратьев, которые будут отправлены первым владельцам 28 июля.

Начиная со следующего месяца, производство Model 3 будет медленно наращиваться примерно со 100 единиц, запланированных на август, и более значимое количество – 1500 седанов, которые, как ожидается, будут выпущены в сентябре. К концу года Tesla планирует выпустить около 20 000 седанов Model 3.

Илон Маск представил фото первой модели Tesla Model 3

Стартовая цена новой Tesla будет около 35 000 долларов США (без учета возможных налоговых льгот).

Сообщается, что Tesla получила более 400 000 предварительных заказов для Model 3, а это означает, что выполнение текущих заказов займет некоторое время. Например, если бы вы сегодня сделали бронирование, самый ранний срок, когда вы сможете получить новое авто Model 3 – это середина 2018 года.

Хотя Model 3 теперь будет доступна, многие потенциальные покупатели могут быть разочарованы, услышав, что Tesla собирается ограничить количество вариантов на первых седанах. Все первые версии будут предлагаться только с задним приводом, только одного цвета и одного варианта колеса. Если вы хотите двухдвигательную Model 3, вам придется подождать до 2018 года.

Facepla.net по материалам: tesla

Author: Natali

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