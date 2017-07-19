Создано 19.07.2017 23:53

Автор: Natali

На прошлой неделе Tesla объявила, что первое авто Tesla Model 3 будет собрана на заводе компании в Фримонте, штат Калифорния, на две недели раньше, чем первоначально планировалось.

Первая Tesla Model 3, окрашенная в черный цвет, была выпущена в прошлую пятницу – при этом конечно же, присутствовал генеральный директор Илон Маск.

Теперь, когда первая Model 3 показалась на свет, Tesla до конца этого месяца планирует выпустить еще порядка 30 ее собратьев, которые будут отправлены первым владельцам 28 июля.

Начиная со следующего месяца, производство Model 3 будет медленно наращиваться примерно со 100 единиц, запланированных на август, и более значимое количество – 1500 седанов, которые, как ожидается, будут выпущены в сентябре. К концу года Tesla планирует выпустить около 20 000 седанов Model 3.

Стартовая цена новой Tesla будет около 35 000 долларов США (без учета возможных налоговых льгот).

Сообщается, что Tesla получила более 400 000 предварительных заказов для Model 3, а это означает, что выполнение текущих заказов займет некоторое время. Например, если бы вы сегодня сделали бронирование, самый ранний срок, когда вы сможете получить новое авто Model 3 – это середина 2018 года.

Хотя Model 3 теперь будет доступна, многие потенциальные покупатели могут быть разочарованы, услышав, что Tesla собирается ограничить количество вариантов на первых седанах. Все первые версии будут предлагаться только с задним приводом, только одного цвета и одного варианта колеса. Если вы хотите двухдвигательную Model 3, вам придется подождать до 2018 года.

Facepla.net по материалам: tesla