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Lightyear представляет солнечный автомобиль с дальностью 800 км

Создано 10.07.2017 11:53
Автор: Natali

Lightyear представляет солнечный автомобиль с дальностью 800 км

Малоизвестный пока голландский стартап под названием Lightyear только что представил свой план электромобиля на солнечной энергии с дальностью пробега 800 км.

Модель Lightyear One обладает трансмиссией с полным приводом, которая легко пройдет по неровным поверхностям и, благодаря солнечным батареям, автомобиль сможет работать в течение нескольких месяцев без необходимости зарядки.

«Мы хотим, чтобы вы увидели Lightyear One электрическим автомобилем, созданным с нуля, который объединил в себе качества лучших солнечных автомобилей и электромобилей», - сказал Лекс Хёфслоот (Lex Hoefsloot), генеральный директор Lightyear.

Lightyear представляет солнечный автомобиль с дальностью 800 км

«Это революционный шаг вперед в создании электромобиля, потому что мы можем сочетать великолепный внешний вид с предельной эффективностью. Эта первая модель сделает научную фантастику реальностью: автомобили работают с использованием только солнечной энергии».

Lightyear One сможет проезжать на солнечной энергии до 800 км за один заряд. Другие автопроизводители уже представляли свои электрические автомобили с солнечными батареями на крыше, но ни один из них не смог продвинуть автомобиль до уровня нового Lightyear.

Lightyear представляет солнечный автомобиль с дальностью 800 км

Интегрированные солнечные элементы находятся на крыше Lightyear One, они будут генерировать достаточное количество энергии, чтобы заряжать батарею в течение дня, делая стационарную зарядку практически ненужной.

В солнечном климате автомобиль сможет ездить в течение нескольких месяцев без стационарной зарядки, но, если вам предстоит далекое путешествие, вы также сможете зарядить его с помощью стандартной розетки.

Lightyear представляет солнечный автомобиль с дальностью 800 км

Поскольку Lightyear One не нужно сильно полагаться на инфраструктуру зарядных станций, автомобиль с солнечной батареей является новым вариантом для водителей, у которых нет доступа к зарядному устройству.

«The Lightyear One - это наше заявление, чтобы показать, что электромобили готовы для всех уголков планеты», - говорит Хёфслоот. «Это первый шаг в нашей миссии - сделать электромобили доступными для всех».

Lightyear представляет солнечный автомобиль с дальностью 800 км

Lightyear One будет выпущен в начале 2018 года, а первые поставки в США и Европе, как ожидается, поступят в 2019 году. Цены начинаются со 119 000 евро, а предзаказы уже принимаются на веб-сайте Lightyear.

Facepla.net по материалам: lightyear.one

Author: Natali

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