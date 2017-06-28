Создано 28.06.2017 12:54

Автор: Natali

Volkswagen уже много лет дразнят своих поклонников идеей нового Microbus.

Еще в 2001 году первая концепция Microbus принесла ностальгические воспоминания 1960-х годов, после были концепты Bulli и уже в этом году концепт ID. Buzz. Хотя прежние концепции никогда не приводили к рабочим моделям, то ID. Buzz, как сообщается, теперь определенно направляется на производственную линию.

Генеральный директор VW Герберт Диес (Herbert Diess) подтвердил, что новый Microbus находится в планах производства VW.

И пока новый микроавтобус хранит воспоминания о знаменитом Microbus 1960-х годов, он, согласно концепции, будет отличаться от оригинала наличием электрического силового агрегата.

«Автомобили с историей очень важны для бренда», - сказал Герберт Дисс. «Мы все еще продаем Beetles, особенно на рынках США. Новый Microbus, концепт которого мы показывали, тоже попадет в производство».

Ожидается, что Microbus будет базироваться на новой платформе MEB, которая станет основой для всех новых электрических моделей VW.

Окончательный дизайн будет немного изменен, но он будет соответствовать концепту I.D. Buzz, который дебютировал в начале этого года в автосалоне в Детройте. Дизайнер VW Оливер Стефани (Oliver Stefani) также намекнул на идею нового Microbus: «С платформой MEB это шанс теперь вернуть пропорции. Но вы также сможете получить гораздо больше внутреннего пространства, почти на один класс выше».

Несмотря на то, что у нас есть подтверждение того, что Microbus вернется на рынок, мы все еще не знаем, когда.

Ожидается, что первая модель с новой платформой MEB появится не ранее 2020 года, поэтому можно ожидать, что Microbus появится через некоторое время после нового электрического хэтчбека. Когда же это произойдет, то можно ожидать, что новый электрический микроавтобус будет иметь дальность пробега около 500 км.

Facepla.net по материалам: vw.com