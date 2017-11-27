Создано 27.11.2017 12:38

Автор: Natali

По данным European Toner and Inkjet Remanufacturers Association, ежегодно на мусорные свалки попадает около 500 миллионов картриджей для принтеров.

Если рассматривать химический состав отдельных разновидностей тонера, самым опасным на сегодняшний день считается черный тонер класса Carbon Black, который используют множество монохромных принтеров. В качестве красящего вещества эти тонеры используют оксиды железа и углерод. Наличие этих веществ обусловлено технологическими особенностями, и производители пока не спешат убирать их из состава.

Картриджи, попадающие на свалку, предположительно пустые, но они по-прежнему могут содержать до 8 процентов остаточного тонера по весу. Мало того, что это расточительно, остатки красителя попадают в почву.

Возможно, благодаря последним исследованиям, оставшийся тонер в использованных картриджах принтера может получить вторую жизнь в качестве строительных компонентов.

Как сообщает журнал в ACS Sustainable Chemistry & Engineering, одна исследовательская команда разработала метод переработки остаточного порошка тонера «пустых» картриджах в железо с использованием температур, которые совместимы с существующими промышленными процессами.

Руководил процессом доктор Вайбхав Гайквад (Vaibhav Gaikwad) из Университета Нового Южного Уэльса, в ходе которого ученые разместили порошок тонера в печи, где его нагревали до 1550 ° C (2822 ° F). Это превратило природный оксид железа в чистое железо на 98 процентов, используя полимерные смолы, присутствующие в порошке в качестве источника углерода.

Железо и сталь производятся при такой температуре, поэтому процесс может быть осуществлен одновременно на тех же объектах. Кроме того, высокая температура, как сообщается, предотвращает образование токсичных побочных продуктов при рециркуляции тонера.

Facepla.net по материалам: ACS Sustainable Chemistry & Engineering.