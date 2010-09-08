Полезные смузи c фруктами
Благодаря широкому ассортименту овощей и фруктов, доступных в любое время, можно составить полезный рацион для всей семьи. Время на приготовление коктейля займет у вас не больше пяти минут, а его полезность как для здоровья, так и для фигуры сложно недооценить.
Ниже мы предлагаем несколько вариантов очень простых вкусных и полезных смузи
1. Смузи с клубникой
1 стакан замороженной клубники
1 банан
¼ стакана арахисового масла
1 стакан растительного молока
1 стакан замороженной малины или земляники
Смешайте в блендере все ингредиенты до однородного состояния. Украсить порцию можно арахисовым маслом и ягодой клубники.
2. Солнечный смузи
1 стакан замороженной клубники
½ стакана замороженных персиков
1 стакан йогурта
½ стакана кокосового молока
1 свежая клубника для украшения
3. Razzle Dazzle
1 cтакан замороженной малины
½ стакана свежего или замороженного манго
½ стакана ананаса
1 cтакан кокосового молока
4. Клубнично банановый
2 стакана замороженной клубники
1 свежий банан
1 стакан миндального молока (можно заменить на обычное)
1 стакан льда
1 столовая ложка меда, или другого подсластителя (если необходимо)
5. Шоколадный авокадо
½ среднего авокадо
1 замороженный банан
2 столовые ложки какао-порошка
3 столовые ложки арахисового масла
1 ½ чашки миндального молока
1 столовая ложка кленового сиропа
½ чайной ложки ванильного экстракта (необязательно, но рекомендуется)
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