Создано 10.11.2017 13:07

Автор: Natali

Несмотря на то, что недавно полоса неудач настигла Uber в Европе, в США эта компания видит перед собой ясное будущее.

В своем выступлении на веб-саммите в Лиссабоне, Португалия, Джефф Холден (Jeff Holden), директор по продуктам в Uber, объявил, что компания подписала Соглашение с NASA по использованию космического пространства, разработке и внедрению системы управления воздушным движением для своего предполагаемого парка воздушного такси в качестве своей услуги Uber Elevate.

Uber надеется запустить свое воздушное такси до 2020 года, первыми будут три города - Даллас-Форт-Уорт, Дубай и Лос-Анджелес, которые послужат в качестве испытательных полигонов. С наличием подписанного соглашения с NASA по разработке программного обеспечения, Uber приблизился к реализации своей идеи на один шаг вперед.

Видеоролик, который рассказывает о сотрудничестве Uber и NASA, предлагает посмотреть, как будет работать воздушное такси Uber Elevate.

Так же, как и для наземного обслуживания, пользователи будут вызывать такси, используя приложение. После бронирования рейса клиентам нужно отправится в назначенный порт, в видео это вершина высокого здания, где можно будет сесть в свое заказанное такси.

Компания утверждает, что служба воздушного такси доставить пассажира из международного аэропорта Лос-Анджелеса в центр города Staples Center всего за полчаса приятного круиза, вместо привычного движения по улицам города, которое занимает минимум полтора часа.

Facepla.net по материалам: Uber