Создано 06.11.2017 12:42

Автор: Natali

Раньше считалось, что кораллы едят крошечные пластиковые кусочки, потому что они принимают его за добычу, пищевой объект. Но теперь, согласно новому исследованию из Университета Дьюка, ученые узнали, что химические добавки в пластике могут действовать как стимулятор еды, что делает пластик «приятным на вкус».

Нужно напомнить, что у кораллов нет глаз и, как полагают ученые, они не обладают визуальной системой.

В природе коралловые полипы могут питаться как животные, захватывать своими щупальцами мелкие микроорганизмы, и как растения, за счет фотосинтеза.

«В ходе наших экспериментов, кораллы съедали все виды пластмасс, но отдали большее предпочтение необработанному микропластику по сравнению с микропластиком, который был покрыт бактериями», - отметил Остин С Аллен (Austin S Allen), аспирант в кафедре окружающей среды Николая Дюка. «Это говорит о том, что сам пластик содержит то, что делает его вкусным».

«Когда пластик поступает с производства, на нем находится сотня химических добавок. Любое из этих химических веществ или их комбинация в целом может действовать как стимулятор, который делает пластик привлекательным для кораллов», - объясняет Александр Сеймур (Alexander C Seymour), соавтор исследования и аналитик географических информационных систем в Duke Marine Robotics and Remote Sensing Center.

Это серьезная проблема для жизни животных, поскольку пластик по существу неудобоваримый, и, таким образом, его употребление приводит к снижению энергии и общего состояния здоровья и благополучия кораллов, а также он может вызвать кишечную непроходимость.

«Около восьми процентов пластика, который съели коралловые полипы в нашем исследовании, все еще находятся в их кишечнике, даже по прошествии 24 часов», - отметил Аллен. «Мы обнаружили, что кораллы съели все предлагаемые нами виды пластика и, в основном, игнорировали песок».

Сопровождающей проблемой является химическое загрязнение, которое неизменно сопровождает поглощение пластмасс – последствия для здоровья людей и животных большинства химических веществ, обнаруженных в пластмассах, остаются неизвестными.

Аллен и Сеймур провели свое двухэтапное исследование с использованием кораллов, собранных в водах у побережья Северной Каролины. На первом этапе своего эксперимента они предложили кораллам восемь различных типов микропластика, чтобы сравнить, будут ли животные съедать небольшие кусочки пластика или предпочтут другие предметы, предлагаемыми им, как, например, чистый песок такого же размера.

На втором этапе эксперимента ученые помещали группы кораллов в отдельные камеры для питания. Одним группам была предложена корзина «продуктов питания» - пластмасса, подвергшаяся «загрязнению» в течение 30 минут, другим только частицы необработанного микропластика, а часть групп получила в качестве еды пластик, загрязненный бактериальной биопленкой.

Этот эксперимент подтвердил, что кораллы будут есть оба типа пластика, но предпочитают самый "новый" тип.

Новое исследование было опубликовано в онлайн-издании журнала Marine Pollution Bulletin.

Facepla.net по материалам: Marine Pollution Bulletin