Дом, который построен вокруг дерева

Создано 01.11.2017 12:47

Автор: Natali

Много столетий дуб считается самым крепким деревом, благодаря своему величественному виду дереву приписывались волшебные силы, которые отгоняют злых духов, а срубить дуб считалось грехом.

Поэтому американский дизайнер Гордон Матт-Кларк (Gordon Matta-Clark) решил оставить большой дуб, который служит опорной конструкцией пятиугольного дома.

Оригинальное старинное здание углового дома, принадлежит музыканту и художнику, ранее состояло из двух этажей и чердака, а также двора, отделенного от улицы садовой стеной.

«Внутренняя структура дома была в плохом состоянии, а комнаты были слишком маленькими», - объясняет архитектурная студия Atelier Vens Vanbelle. «Поэтому было решено сохранить только фасад и построить совершенно новую структуру в доме».

Используя 12-метровый дуб в качестве центральной структурной колонны, архитекторы построили многоэтажное помещение, этажи которого проходят спиралью вокруг ствола, чтобы сформировать пятиугольное здание.

«Это была идея Гордона Мата-Кларка», - признались архитекторы, имея в виду американского художника, известного своими драматическими архитектурными интервенциями.

«Дерево было логичным и доступным решением, и оно сразу же дало правильную атмосферу новому дому».

«Поскольку новые этажи были расположены в случайном порядке в соответствии с существующими окнами, то были созданы уникальные перспективы и условия освещения».

Открытые комнаты соединяются вместе, чтобы сформировать винтовую лестницу, которая поднимается через помещения дома. Архитекторы спроектировали макет так, чтобы чем выше была комната, тем более интимной была ее обстановка.

Например, на первом этаже находится собственная студия, жилые помещения находятся на следующем этаже, а спальня и ванная комната расположены в верхней части дома.

Существующий фасад здания был восстановлен до первоначального состояния, а крыша была заменена. При этом архитекторы создали небольшую смотровую площадку, выходящую на парк перед домом.

Кроме того, в столовой на первом этаже с видом на внутренний двор было добавлено большое окно.

Facepla.net по материалам: Atelier Vens Vanbelle