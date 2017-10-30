Китай закрывает свои заводы

Создано 30.10.2017 13:31

Автор: Natali

То, что ужасный смог Китая является основной причиной болезней его жителей мы рассказывали давно. Долгое время это оставалось внутренней проблемой страны, рабочие фабрики, выпускающие электронные товары, привычные нам айфоны, и более скромные гаджеты работали на полную катушку и для правительства страны они стояли на первом месте.

Однако, 2017 год принес свои изменения и по какой-то причине коммунистические партии Китая решили задуматься об...экологии!

За последний год инспекторы Министерства окружающей среды Китая обвинили, оштрафовали или объявили выговор чиновникам из более чем 80 000 заводов в 10 провинциях. По оценкам, около 40 процентов заводов страны в настоящее время закрыты, как минимум на ближайшие несколько месяцев.

Два месяца назад фабрика - и весь промышленный город Иу, расположенный в восточной провинции Китая в Чжэцзяне, был очень тихим местом. Сегодня контрольные бригады из экологического бюро закрыли почти весь бизнес, прекратив подачу электричества и газа, чтобы определить, какие заводы выполняют экологические законы Китая, а какие нет.

Начальник одного из заводов, который попросил, чтобы его имя не оглашалось из-за боязни наказания со стороны местных чиновников, говорит, что он никогда не видел ничего подобного.

«Это оказало большое влияние на наш бизнес», - говорит он. «Мы не смогли обеспечить производство объема товаров за этот период и несколько отправок уже сорвалось. Это не только наша фабрика. У всех фабрик здесь такая же проблема».

Это происходит по всей стране: все промышленные районы Китая временно закрыты, и необычное зрелище – синее небо вновь радует глаз, когда экологические инспекторы идут на свою работу. После десятилетий загрязнения, от которого страдает большая часть страны, правительство Китая, возможно, наконец-то серьезно отнесется к соблюдению своих природоохранных законов.

«Что происходит прямо сейчас: экологические инспекторы приходят на заводы с неожиданной проверкой», - говорит Гэри Хуан (Gary Huang), основатель компании 80/20 Sourcing, которая связывает иностранных клиентов с цепочкой поставок Китая. «Ежедневно они выписывают штрафы, а иногда - в реально серьезных случаях – это уголовное наказание. Люди попадают в тюрьму».

В прошлом году министерство окружающей среды Китая направило инспекторов в 30 провинций, где оштрафовали или обвинили чиновников в несоблюдении законов и более чем 50 000 фабрик остались закрыты. Целые ряды Восточного Китая прекратили свое производство, что побудило некоторые компании перевести целые цепи поставок в такие страны, как Индия и Бангладеш, для выполнения своих заказов.

«Это серьезное событие. Я думаю, многие из нас надеются, что это войдет в обычную практику», - говорит Майкл Кротти (Michael Crotty), президент компании MKT & Associates, которая экспортирует текстильные изделия из Китая. Кротти говорит, что за почти два десятилетия в Китае он никогда не видел такого масштаба действий. «Потребители Китая не хотят видеть красные и синие рек, они не хотят серое небо над головой».

Репрессии в Китае напоминают Кротти ситуацию 1970-х годов в Америке после принятия Закона о чистой воде.

«В то время в текстильном бизнесе многие красочные цеха и типографии закрылись, потому что они не смогли соответствовать правилам. Мы наблюдаем аналогичный процесс, происходящий здесь, в Китае, и он намного масштабнее», - говорит он.

Но перспектива чистого воздуха в краткосрочной перспективе — это небольшое утешение для таких бизнесменов, как Майкл Кротти (Michael Crotty).

«Итак, мы будем наблюдать значительные сбои производства, а определить сроки поставок материалов – невозможно», - говорит он.

Невозможно, потому что эти остановки производств повлияли на все цепи поставок, что особо серьезно в рамках предстоящего рождественского сезона. Бизнесмен считает, что потребители однозначно увидят рост цен на товары, производимые в Китае.

Однозначно, нужно готовиться к тому, что товары из Китая, привычные нам смартфоны, материнские платы, и мелкая электроника в ближайшие месяцы станет труднодоступны, не говоря уже о существенно возросшей цене.

Сегодня закрытые производства просто напоминают свалку: за время своего существования они загрязняли всю территорию вокруг, отравляя водоемы. Многие фабрики зарабатывали тем, что попирали все экологические нормы, но это время закончилось. Некоторые мелкие предприятия закрыли навсегда, у них нет денег на переоборудование, некоторым дали время на закупку безвредных систем, но на все нужны деньги и время.

Facepla.net по материалам: npr