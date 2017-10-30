Китай закрывает свои заводы
То, что ужасный смог Китая является основной причиной болезней его жителей мы рассказывали давно. Долгое время это оставалось внутренней проблемой страны, рабочие фабрики, выпускающие электронные товары, привычные нам айфоны, и более скромные гаджеты работали на полную катушку и для правительства страны они стояли на первом месте.
Однако, 2017 год принес свои изменения и по какой-то причине коммунистические партии Китая решили задуматься об...экологии!
За последний год инспекторы Министерства окружающей среды Китая обвинили, оштрафовали или объявили выговор чиновникам из более чем 80 000 заводов в 10 провинциях. По оценкам, около 40 процентов заводов страны в настоящее время закрыты, как минимум на ближайшие несколько месяцев.
Два месяца назад фабрика - и весь промышленный город Иу, расположенный в восточной провинции Китая в Чжэцзяне, был очень тихим местом. Сегодня контрольные бригады из экологического бюро закрыли почти весь бизнес, прекратив подачу электричества и газа, чтобы определить, какие заводы выполняют экологические законы Китая, а какие нет.
Начальник одного из заводов, который попросил, чтобы его имя не оглашалось из-за боязни наказания со стороны местных чиновников, говорит, что он никогда не видел ничего подобного.
«Это оказало большое влияние на наш бизнес», - говорит он. «Мы не смогли обеспечить производство объема товаров за этот период и несколько отправок уже сорвалось. Это не только наша фабрика. У всех фабрик здесь такая же проблема».
Это происходит по всей стране: все промышленные районы Китая временно закрыты, и необычное зрелище – синее небо вновь радует глаз, когда экологические инспекторы идут на свою работу. После десятилетий загрязнения, от которого страдает большая часть страны, правительство Китая, возможно, наконец-то серьезно отнесется к соблюдению своих природоохранных законов.
«Что происходит прямо сейчас: экологические инспекторы приходят на заводы с неожиданной проверкой», - говорит Гэри Хуан (Gary Huang), основатель компании 80/20 Sourcing, которая связывает иностранных клиентов с цепочкой поставок Китая. «Ежедневно они выписывают штрафы, а иногда - в реально серьезных случаях – это уголовное наказание. Люди попадают в тюрьму».
В прошлом году министерство окружающей среды Китая направило инспекторов в 30 провинций, где оштрафовали или обвинили чиновников в несоблюдении законов и более чем 50 000 фабрик остались закрыты. Целые ряды Восточного Китая прекратили свое производство, что побудило некоторые компании перевести целые цепи поставок в такие страны, как Индия и Бангладеш, для выполнения своих заказов.
«Это серьезное событие. Я думаю, многие из нас надеются, что это войдет в обычную практику», - говорит Майкл Кротти (Michael Crotty), президент компании MKT & Associates, которая экспортирует текстильные изделия из Китая. Кротти говорит, что за почти два десятилетия в Китае он никогда не видел такого масштаба действий. «Потребители Китая не хотят видеть красные и синие рек, они не хотят серое небо над головой».
Репрессии в Китае напоминают Кротти ситуацию 1970-х годов в Америке после принятия Закона о чистой воде.
«В то время в текстильном бизнесе многие красочные цеха и типографии закрылись, потому что они не смогли соответствовать правилам. Мы наблюдаем аналогичный процесс, происходящий здесь, в Китае, и он намного масштабнее», - говорит он.
Но перспектива чистого воздуха в краткосрочной перспективе — это небольшое утешение для таких бизнесменов, как Майкл Кротти (Michael Crotty).
«Итак, мы будем наблюдать значительные сбои производства, а определить сроки поставок материалов – невозможно», - говорит он.
Невозможно, потому что эти остановки производств повлияли на все цепи поставок, что особо серьезно в рамках предстоящего рождественского сезона. Бизнесмен считает, что потребители однозначно увидят рост цен на товары, производимые в Китае.
Однозначно, нужно готовиться к тому, что товары из Китая, привычные нам смартфоны, материнские платы, и мелкая электроника в ближайшие месяцы станет труднодоступны, не говоря уже о существенно возросшей цене.
Сегодня закрытые производства просто напоминают свалку: за время своего существования они загрязняли всю территорию вокруг, отравляя водоемы. Многие фабрики зарабатывали тем, что попирали все экологические нормы, но это время закончилось. Некоторые мелкие предприятия закрыли навсегда, у них нет денег на переоборудование, некоторым дали время на закупку безвредных систем, но на все нужны деньги и время.
Facepla.net по материалам: npr
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