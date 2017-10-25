Строительные материалы из пищевых отходов

Создано 25.10.2017 14:48

Автор: Natali

Что общего у арахиса, риса, бананов, картофеля и грибов? В дополнение к тому, чтобы это вкусные продукты питания, они могли быть преобразованы в строительные материалы.

В своей работе под названием «Городская био-петля», команда «Arup» предлагает использовать пищевые отходы (у развитых стран они в избытке) для разработки недорогих и экологически чистых материалов для использования в строительстве.

Авторы концепции стремятся продемонстрировать, что «возможна другая парадигма для строительных материалов». Поскольку страны первого мира, такие как Соединенные Штаты, отправляют на свалку до 40 процентов предлагаемых продуктов, цель состоит в том, чтобы превратить отходы в ресурс для создания «строительных, инженерных и архитектурных продуктов». Это может быть сделано путем изменения традиционной системы управления отходами.

Выброшенные органические материалы могут оказаться полезными, даже скорлупа арахиса, эти продукты можно использовать для создания недорогих перегородочных досок, рис, который можно переработать в золу и смешать с цементом, чтобы устранить потребность в наполнителях; бананы, плоды, листья которых могут использоваться для производства прочного текстиля в результате высокопрочных волокон; грибы, которые отлично подойдут для утепления стен зданий, и кожуры картофеля, которую можно очистить, прессовать и сушить, чтобы получить легкий, огнестойкий и водоотталкивающий изоляционный материал.

Группа утверждает, что использование пищевых отходов для строительства будет способствовать циклической экономике, в которой органические отходы не будут выбрасываться на свалки, а начнут приносить пользу.

Повторное использование пищевых отходов также уменьшит количество метана, которое образуется при медленном разложении плодовых и овощных отходов. Газ способствует глобальному потеплению, что приводит к повышению температур, повышению уровня моря и к природным катастрофам.

«В краткосрочной перспективе разработанные нами примеры являются ориентиром для дизайнеров и практиков для замены некоторых традиционных строительных продуктов эквивалентами, сделанными из органических отходов в качестве ресурса.

В долгосрочной перспективе мы будем изучать насколько наши города и городские районы могут стать самодостаточными - по крайней мере частично - с точки зрения сырья. Это может произойти благодаря активному внедрению потоков органических отходов в цепочку производства строительных изделий.

Это видение приводит к тому, что с одной стороны города и городские районы смогут внедрять более эффективные системы и процессы восстановления, чтобы превратить органические отходы в источник ценности, а с другой смогут планировать выращивание натуральных строительных материалов».

Facepla.net по материалам: arup