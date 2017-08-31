Создано 31.08.2017 22:11

Автор: Natali

Город Ангелов - одно из единственных мест в Соединенных Штатах, где люди умираю от чрезмерной жары в середине зимы.

Как ожидается, эта угроза для здоровья и жизни будет только усугубляться по мере изменения климата в течение следующих десятилетий.

Лос-Анджелес, расположенный в пустынной долине, где преобладают асфальтовые дороги, чрезвычайно уязвим, но, к счастью, весьма современен. На растянутом городском пейзаже с почти 4 миллионами жителей, улицы стали приобретать белый цвет, в надежде использовать естественные теплоотражающие свойства цвета, чтобы снизить температуру и сделать город более здоровым местом для жизни.

Лос-Анджелес, как и многие другие города мира, страдает от так называемого городского теплового островного эффекта, когда плотная инфраструктура и деятельность города генерируют ловушки тепла, температура которых находится намного за пределами того, что обычно можно ожидать, исходя из климата региона.

Чтобы бороться с этим эффектом, Лос-Анджелес покрывает свои улицы белой краской, под названием CoolSeal, которая уже показала положительные результаты. «Мы обнаружили, что в среднем температура площади, покрытая этой краской, на 10 градусов ниже, чем, например, площади автостоянки с черным асфальтом», - сказал Грег Споттс (Greg Spotts), помощник директора департамента уличных работ Сан-Фернандо Валли, одного из самых горячих мест в городе.

Управляющие Лос-Анджелеса надеются, что более прохладные улицы приведут к понижению температуры домов, что, в свою очередь, снизит затраты на энергию и риски для здоровья.

«Не у каждого есть возможность пользоваться кондиционером, поэтому существуют риски, что некоторые семьи с низким доходом могут пострадать, если ничего не будет сделано для противодействия растущей жаре», сказал Алан Баррека (Alan Barreca), профессор науки об окружающей среде Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

«Покрашенная тротуарная плитка принесет пользу всем». Покрытие, которое стоит 40 000 долларов за 1,6 км и держится семь лет, будет применяться к улицам в пилотной программе, если все пройдет успешно, его используют для покрытия дорог по всему городу.

Facepla.net по материалам: Washington Post