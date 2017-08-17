Создано 17.08.2017 12:38

Автор: Natali

Ресурсов в Кении недостаточно, и большая часть населения живет за чертой бедности. Чего у них действительно много – так это отходов.

Активисты компании Nakuru Water and Sanitation Services обеспечивают чистое топливо для местных жителей в виде небольших шариков, произведенных из человеческих фекалий.

Команда собирает органические отходы из системы очистки стоков и выгребных ям автомобильными нормами и превращает эти отходы в безопасные, экономичные брикеты, которые горят дольше, чем уголь. И не волнуйтесь: они без запаха.

Как правило, человеческие фекалии в больших количествах рядом с жильем могут создавать различные проблемы для здоровья, если они не будут утилизированы надлежащим образом.

Иногда такая ситуация может привести даже к вспышкам холеры или другим заболеваниям, связанным с антисанитарией. Однако, поскольку это самый распространенный и широко доступный человеческий ресурс, компания Nakuru Water and Sanitation Services разработала метод превращения его в доступное полностью сгорающее топливо.

Чтобы создать брикеты, компания медленно высушивает сухие фекалии. Затем они обрабатывают его при высокой температуре 300 градусов Цельсия в печи с помощью процесса карбонизации, в который добавляются опилки.

Полученный продукт смешивают с небольшим количеством мелассы, которое действует как связующее. После его прокатывают в шарики и сушат. Говорят, что один килограмм брикетов стоит всего 50 центов США - очень разумная цена для жителей Кении.

Джон Ирунгу (John Irungu), менеджер компании Nakuru Water and Sanitation Services, описывает карбонизацию как «процесс, благодаря которому увеличивается содержание углерода в материалах».

Он добавил: «В этом случае мы используем сушильную печь барабанного типа, в который подается материал, в нижней части барабана есть отверстия, эти отверстия позволяют контролируемым образом поступать кислороду, чтобы он поддерживал только горение до определенного уровня, чтобы весь материал не сгорел полностью в золу. Таким образом, вы можете устранить все летучие вещества, все вредные газы, и благодаря именно этому моменту можно гарантировать, что ваш материал не будет пахнуть, и он будет безопасен для обработки, когда вы будете выполнять другие процессы, как фрезеровка и брикетирование».

Конечно, потребовалось некоторое время, чтобы преодолеть стереотипы, которые окружают использование человеческих фекалий, но компании это удалось, сообщив жителям, что они смогут получить полностью сгораемое топливо за невысокую стоимость.

Каждый месяц компания Nakuru Water and Sanitation Services Company производит около двух тонн брикетов из человеческих отходов. Целью на конец года команда поставила себе производство 10 тонн в месяц. Это произойдет после того, как будет закуплено дополнительное оборудование для обезвоживания и карбонизации, так как оно увеличит и оптимизирует существующие методы производства.

Компания также инвестирует в строительство более 6 000 туалетов, которые могут собирать отходы.

Facepla.net по материалам: nakuruwater