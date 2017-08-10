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Тротуарная плитка из мусора

Создано 10.08.2017 21:16
Автор: Natali

Тротуарные плитки из мусора

Управление отходами является насущной проблемой во всем мире, но особенно сложная ситуация в изолированных городах, которые не имеют доступа к объектам утилизации.

Тайваньская архитектурная студия Miniwiz разработала экологически безопасное решение: TRASHPRESSO, передвижную станцию по переработке, работающей на солнечной энергии, которая производит тротуарные плитки из мусора.

Везде, где это необходимо, TRASHPRESSO использует местные отходы и перерабатывает их в плитки для ландшафтного дизайна.

Мобильная станция-завод по переработке отходов размещена в 40-футовом контейнере на платформе, который можно перевозить с помощью грузовика-трейлера, а Miniwiz говорит, что станция готовится для работы легко, точно также, как распаковывают спутник на орбите.

Тротуарные плитки из мусора

Она может перерабатывать пластиковые и тканевые отходы, в добавок, сама работает на солнечной энергии.

Мусор «промывается, измельчается, расплавляется и формируется в архитектурные плитки», а вода для очистки мусора используется повторно.

Как уже понятно, система станции не нуждается в подключении к энергосети, и может производить 10 квадратных метров тротуарной плитки каждые 40 минут.

Тротуарные плитки из мусора

Каждая плитка содержит эквивалент пяти пластиковых ПЭТ бутылок. Плитки могут использоваться для наружной или внутренней отделки пола или продаваться в качестве сырья для последующих процессов производства, таких как заготовка, инъектирование и экструзия».

Генеральный директор Miniwiz и соучредитель Артур Хуанг (Arthur Huang) сказал своем заявлении: «До сих пор переработка промышленного класса ограничивалась расположением заводов. TRASHPRESSO преодолевает дистанционные и энергетические барьеры, показывая, что переработка возможна повсеместно».

Тротуарные плитки из мусора

TRASHPRESSO в первый раз установлена в NianBao Yuze, что находится на Тибетском плато.

Естественная красота ледникового региона была разрушена туристами, которые оставили после себя горы мусора. Оттуда TRASHPRESSO отправится в другие отдаленные районы, где собирают мусор, в распоряжении станции будут пляжи, озера, водоемы или реки.

Станция также примет участие в съемках документального фильма Джеки Чана «Зеленые герои» для National Geographic.

Facepla.net по материалам: miniwiz

Author: Natali

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