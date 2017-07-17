Создано 17.07.2017 14:51

Автор: Natali

Чтобы исключить необходимость каждый раз ездить на рынок за свежими продуктами, можно получать свежие овощи прямо с небольшой грядки размером с пару парковочных мест.

В 40-футовых контейнерах располагаются гидропонные фермы, которые ежедневно потребляют от 5 до 20 галлонов воды, чтобы выращивать такие продукты, как салат, клубника или капуста.

Local Roots, калифорнийская компания, создала «домашнюю» ферму, которая поможет производить свежие продукты в любом месте. Они выращивают фрукты и овощи в обычных контейнерах для транспортировки, которые легко размещаются на паре парковочных мест, могут быть подключены к сетке или, в конечном счете, питаться от солнечной энергии.

Local Roots разработали специализированные технологии и оборудование, а также управляют фермами, продавая свою продукцию ресторанам и дистрибьюторам продуктов под собственным брендом.

По словам основателя Дэна Куэнзи (Dan Kuenzi), эти фермы, размер которых легко регулируется, «пользуются спросом гораздо больше, чем любое другое внутреннее сельскохозяйственное решение на рынке». Компания Local Roots даже ведет переговоры с SpaceX об использовании своих ферм в космосе.

Local Roots называет свои 40-футовые контейнерные фермы TerraFarms, и утверждает, что они могут производить урожай вдвое быстрее, чем традиционная ферма, при этом используя на 97 процентов меньше воды и нулевое количество пестицидов или гербицидов.

С помощью своей системы они могут производить столько пищи, сколько можно выращивать на трех-пяти гектарах.

Как это происходит: каждая ферма является гидропонной, то есть растения выращиваются в богатой питательными веществами воде вместо почвы. Оставшаяся вода рециркулируется, поэтому каждый контейнер использует от 5 до 20 галлонов каждый день. Они также используют датчики, чтобы следить за тем, как растут растения, и могут дать им точное количество питательных вещества, которые им нужны на этом этапе в процессе роста, ускоряя его.

Это «почти растущий алгоритм в некотором роде», - сказал Эллестад. «Вы можете использовать эту программную платформу, чтобы максимально эффективно управлять своей фермой».

Такой результат достигается благодаря светодиодным лампам, которые дают растениям точно правильные длины волн света, нужные для роста, и которые могут стимулировать определенные качества у продукта по своему внешнему виду и вкусу. Хлорофилл, зеленый пигмент, при его участии происходит фотосинтез растений, поглощает красный и синий свет, поэтому фермы обычно святятся розовым или фиолетовым светом.

Вдобавок к этому компания использует сенсорные системы, контролирующие воду, питательные вещества и атмосферные условия.

Устанавливая различные условия выращивания, система поможет выявить определенные качества в своей продукции - так же, как терруар (совокупность почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности) помогает вырастить виноград в Калифорнии, с другими вкусовыми качествами, чем во Франции.

«Вы можете сказать, каким хотите, чтобы ваш салат был на вкус?», рассказывает Эллестад. «может со вкусом базилика, вы действительно можете подчеркнуть выбранные вкусы. Вы можете сесть и совместно с шеф-поваром разработать продукт».

Процесс от установки контейнера до первого урожая занимает всего около четырех недель. Контейнеры TerraFarms можно складывать в несколько уровней и подключать к локальной сетке.

Вполне возможно, что в один прекрасный день технология Local Roots позволит астронавтам употреблять свежие продукты в космосе. Разработанная компанией система может предложить источник пищи для долгосрочных космических миссий.

Facepla.net по материалам: localrootsfarms