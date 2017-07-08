Создано 08.07.2017 13:22

Автор: Natali

Илон Маск - человек слова. В марте генеральный директор Tesla опубликовал в твиттере свое обещание помочь Южной Австралии (штат в центре южной части Австралии) решить свои энергетические проблемы за 100 дней с помощью своей новой системы хранения энергии – или, в случае провала со сроками, отдать всю установку бесплатно.

Маск следит за этим обещанием, на днях он подписал соглашение с правительством штата о создании крупнейшей в мире литий-ионной батареи. Если он не сможет закончить ее через 100 дней (со дня подписания контракта), энергетический титан потеряет 50 миллионов долларов.

«Конечно, есть определенный риск, потому что это будет самая большая установка батареи в мире... на сегодняшний день емкость крупнейшей батареи составляет 30 мегаватт», - сказал Маск на недавней пресс-конференции.

«Если Южная Австралия готова пойти на этот серьезный риск, тогда мы тоже», - сказал он.

Южная Австралия боролась с проблемами полноценной доступности энергии с момента отключения штата от энергообеспечения в сентябре 2016 года.

Для решения этой задачи правительство штата объявило множество мер по повышению стабильности, включая строительство батареи мощностью 100 мегаватт (129 мегаватт-час), а также владение в эксплуатацию газовой электростанции, стоимостью 360 миллионов долларов.

Правительство заявило, что батарея обеспечит государству лидирующее место в категории глобального хранения энергии.

Маск также отметил, что Tesla постарается сделать систему хранения аккумуляторной батареи, емкость которой составит 100 МВт эстетически приятной, чтобы выступать в качестве туристической достопримечательности.

Он сказал, что батарея будет выглядеть как серия белых обелисков.

Аккумуляторная батарея Tesla, которая обеспечит 129 МВт-часов, будет хранить энергию, производимой расположенной рядом ветряной фермой, строительство которой заканчивает французская компания Neoen, обеспечивая при этом большую стабильность и резервный источник питания.

«Вы можете заряжать свои аккумуляторные батареи, когда у вас есть избыточная мощность, когда стоимость производства очень низкая», - сказал генеральный директор Tesla – «... и затем разряжайте их, когда стоимость производства электроэнергии высока. Это эффективно снижает средние затраты конечному клиенту».

Facepla.net по материалам: abc.net.au