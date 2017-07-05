Создано 05.07.2017 16:55

Автор: Natali

Как будто обещания президента Трампа построить стену на границе с США и Мексикой не было достаточно, недавно он еще одобрил строительство нового нефтепровода, который будет находиться «прямо под» разделительной линией.

Новый Трубопровод Бургоса будет ежедневно доставлять до 108 000 баррелей нефтепродуктов штатам Мак-Аллену, Техасу, Рейносу и Тамаулипасу, Мексике. Проект, согласованный компаниями NuStar Energy LP и PMI, как неудивительно, вызвал много критики со стороны экологических групп.

Трамп отметил строительство нефтепровода New Burgos Pipeline на последней встрече Департамента энергетики «Unleashing American Energy».

Хотя 17-минутная речь президента Трампа была посвящена «энергетическому доминированию Америки», он не упомянул о быстро растущем секторе возобновляемых источников энергии.

И ни разу не вспомнил о своей известной «солнечной» стене (пограничная стена, укрытая солнечными панелями), которую совсем недавно он хотел установить. Беря на себя авторство этой концепции, президент прокомментировал «Довольно хорошее воображение, верно? Моя идея!».

Несмотря на «вклад» президента, предложение по строительству, представленное Департаменту национальной безопасности в апреле, включало солнечные батареи, которые обеспечивали бы электричество для освещения, датчиков и станций патрулирования вдоль стены.

Томас Глисон, руководивший проектом, сказал, что энергию можно будет продавать в Мексику, а солнечные батареи гарантируют, что стена сможет «себя окупить». Развивая эту концепцию, Дональд Трамп отметил: «Я дам вам идею, о которой еще никто не слышал: южная граница. Много солнца, много тепла. Мы думаем о строительстве солнечной стены». Он добавил: «Таким образом, Мексике придется платить гораздо меньше денег за строительство стены, и это хорошо. Правильно?».

"Таким образом, Мексике придется платить гораздо меньше денег за строительство стены..."

Хотя на сегодняшний день президент Мексики Энрике Пена Ньето говорит, что его страна не будет платить за стену.

Однако, в своих идеях Трамп пошел дальше: «[Трубопровод] еще больше увеличит экспорт американской энергии, и это будет прямо под стеной, верно?» - сказал Трамп, взглянув на аудиторию в своем кабинете для подтверждения. «Мы должны копать намного глубже в этом месте», - добавил он.

Президент США также отклонил опасения по поводу ископаемого топлива, назвав их «большим красивым мифом». В своей речи президент США также упомянул о трубопроводах Dakota Access и Keystone XL, ложно заявив, что никакой оппозиции не существует для их дальнейшего развития.

«Хотите узнать, как выглядит идея Трампа об энергетическом доминировании? Посмотрите на его кабинет», - сказал Дэвид Тернбулл (David Turnbull), один из управляющих Oil Change International, исследовательской, коммуникационной и информационной организацией, ориентированной на выявление истинных издержках ископаемого топлива и содействию предстоящему переходу на экологически чистую энергию.

«Благодаря этой администрации в Вашингтоне доминируют представители таких компаний как Big Oil, Gas and Coal, и они по-своему трактуют понятие «американской демократии». Кто-то должен одеть поводок на Дональда Трампа, пока остальные из нас продолжают работать над тем, чтобы сделать Америку лидером в инновациях в области возобновляемых источников энергии и создании рабочих мест».

Тим Донахи (Tim Donaghy), старший специалист Гринпис США, придерживается такого же мнения. «Люди в этой стране требовали в прошлом, чтобы президент Обама защищал государственные земли и воды от разработки нефти и газа на шельфе, и общины из Аляски в Южной Каролины будут делать это снова.

Исследования показывают, что расширение оффшорного нефтяного бурения приведет к увеличению глобальных выбросов парниковых газов и увеличению затрат, которые будут нести американцы десятилетия вперед».

Facepla.net по материалам: thehill