Создано 05.07.2017 13:35

Автор: Natali

Недавно мы писали о разработке голландского дизайнера Даана Русегаарда (Daan Roosegaarde) – велосипеде, который очищает воздух для своего пассажира при движении.

В ближайшем будущем 20 миллионов человек смогут воспользоваться опцией такого велосипеда.

Чтобы бороться с загрязнением воздуха и создать более здоровую окружающую среду для будущих поколений, эко-дизайнер Даан Русегаард заключил партнерское соглашение с китайской компанией-гигантом по производству велосипедов и ведущей китайской дизайнерской платформой TEZIGN на производство своих велосипедов с функцией очистки воздуха от смога, чтобы сделать их доступными для миллионов потребителей.

Первым реализованным проектом Даана была башня Smog Free Tower, установленная в Роттердаме, а после и в Пекине. Башня, которая по существу работает как огромный пылесос, создавая в своем кармане чистый воздух.

Загрязненный воздух всасывается наверху башни, а затем очищенный воздух выпускается через вентиляционные отверстия с четырех сторон.

В своем заявлении Русегаард сказал: «Пекин был культовым городом велосипеда. Мы хотим вернуть велосипед как культурную икону Китая и как пример очистки от смога для других городов».

Об этой новости сообщили в ходе пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме / AMNC17 в Даляне. Более подробная информация о проекте будет раскрыта в ближайшие месяцы. Еще многое предстоит сделать, чтобы уменьшить загрязнение в Китае, но Smog Free Bicycle предлагает творческий подход к проблеме.

Facepla.net по материалам: studioroosegaarde