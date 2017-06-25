Создано 25.06.2017 21:02

Автор: Natali

На первый взгляд кажется, что производство аккумуляторов в новых заводах Gigafactory занимает все время руководителей Tesla.

Но нет, главный технический директор компании Джеффри Штраубель (Jeffrey Straubel) и руководитель отдела специальных продуктов Эндрю Стивенсон (Andrew Stevenson) подали документы для новой компании, главная цель которой «разобрать ценность ваших материалов».

Как стало известно некоторым СМИ, Штраубель и Стивенсон стали руководителями в новой компании Redwood Materials. Они уже получили инвестиции в размере 2 миллионов долларов от неизвестного источника. Их офис находится в городе Редвуд-Сити, штат Калифорния, недалеко от штаб-квартиры Tesla в Пало-Альто.

Может ли за этим стоять Tesla? Согласно своему скромному веб-сайту, Redwood Materials предлагает «передовые технологии и разработку процессов для переработки и повторного использования материалов» - это все, что мы знаем. Представитель Tesla не ответил на запрос разъяснить ситуацию.

В прошлом Штраубель инвестировал в компании, которые не относятся к Tesla, как например, инвестиции в энергетическую компанию Axiom Energy в 2016 году. Он также проявлял интерес к переработке отходов.

В прошлом году Штраубель сказал, что Tesla будет перерабатывать электромобили и повторно использовать эти материалы. В последнем заявлении от марта 2017 года Стивенсон упомянул «переосмысление цепи поставок материалов» как область инноваций для автомобильной компании.

Для производства аккумуляторов требуются материалы, такие как никель, марганец, кобальт, графит, медь и литий, и вполне логично, что Tesla захочет получить как можно больше повторно используемых материалов для своих батарей, поскольку она увеличивает производство автомобилей с 80 000 (данные 2016 года) до миллиона к 2020.

Facepla.net по материалам: redwoodmaterialsinc