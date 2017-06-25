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Tesla открывает компанию по переработке батарей?

Создано 25.06.2017 21:02
Автор: Natali

Tesla открывает компанию по переработке батарей?

На первый взгляд кажется, что производство аккумуляторов в новых заводах Gigafactory занимает все время руководителей Tesla.

Но нет, главный технический директор компании Джеффри Штраубель (Jeffrey Straubel) и руководитель отдела специальных продуктов Эндрю Стивенсон (Andrew Stevenson) подали документы для новой компании, главная цель которой «разобрать ценность ваших материалов».

Как стало известно некоторым СМИ, Штраубель и Стивенсон стали руководителями в новой компании Redwood Materials. Они уже получили инвестиции в размере 2 миллионов долларов от неизвестного источника. Их офис находится в городе Редвуд-Сити, штат Калифорния, недалеко от штаб-квартиры Tesla в Пало-Альто.

Tesla открывает компанию по переработке батарей?

Может ли за этим стоять Tesla? Согласно своему скромному веб-сайту, Redwood Materials предлагает «передовые технологии и разработку процессов для переработки и повторного использования материалов» - это все, что мы знаем. Представитель Tesla не ответил на запрос разъяснить ситуацию.

В прошлом Штраубель инвестировал в компании, которые не относятся к Tesla, как например, инвестиции в энергетическую компанию Axiom Energy в 2016 году. Он также проявлял интерес к переработке отходов.

В прошлом году Штраубель сказал, что Tesla будет перерабатывать электромобили и повторно использовать эти материалы. В последнем заявлении от марта 2017 года Стивенсон упомянул «переосмысление цепи поставок материалов» как область инноваций для автомобильной компании.

Tesla открывает компанию по переработке батарей?

Для производства аккумуляторов требуются материалы, такие как никель, марганец, кобальт, графит, медь и литий, и вполне логично, что Tesla захочет получить как можно больше повторно используемых материалов для своих батарей, поскольку она увеличивает производство автомобилей с 80 000  (данные 2016 года) до миллиона к 2020.

Facepla.net по материалам: redwoodmaterialsinc

Author: Natali

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