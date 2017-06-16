Создано 16.06.2017 22:23

Автор: Natali

Кто-нибудь еще сомневается в том, что с помощью альтернативных источников энергии можно обеспечить электроэнергией весь мир?

По данным Управления энергетической информации США (EIA), этот процесс, конечно же, может занять некоторое время, но на сегодняшний день, Америка получает все больше энергии от возобновляемых источников энергии.

В марте 2017 года в США 10 процентов всей электроэнергии страны было произведено с помощью солнечной энергии и энергии ветра.

На этой неделе EIA сообщило, что более 10 процентов общего производства электроэнергии в стране поступает от ветра и солнечной энергии. В 2016 году эти два возобновляемых источника составили семь процентов от общего производства энергии.

Увеличенная производственная мощность позволила США получить более чистую электроэнергию. Цифры включают в себя коммунальные предприятия и мелкомасштабные системы.

Управление отметило, что на производимое количество чистой энергии из возобновляемых источников влияют сезоны времен года. Генерация ветровой электроэнергии обычно достигает своего пика весной в таких местах, как Техас и Оклахома, а в Калифорнии из-за обилия солнечного света и удлиненного светового дня летом наступает самое лучшее время для производства солнечной энергии.

На основе данных прошлых лет, EIA предсказало, что производство энергии с помощью возобновляемых источников будет более 10 процентов от общего количества весной, но в течение лета этот показатель сократится до менее 10 процентов. По словам Администрации, солнечные и ветряные генераторы, как правило, производят больше энергии весной или осенью.

Согласно данным EIA, цифры 2016 года показывают, что ветер генерирует больше электроэнергии, чем солнечная энергия почти во всех штатах. Если судить по графику топ-штатов по производству энергии, только Калифорния и Аризона смогли получить больше энергии с помощью солнечного ресурса, чем ветра.

А главное место по использованию энергию ветра получает Техас.

Наибольшее же количество энергии, полученной от возобновляемых источников, было в штате Айова, что привело к покрытию в 37% с помощью альтернативных источников.

Facepla.net по материалам: eia.gov