Солнечная краска предлагает энергию от водяного пара
Исследователи из Королевского мельбурнского технологического института создали революционную новую солнечную краску, которая может использоваться для производства бесконечного количества чистой энергии.
Инновационная краска впитывает влагу из воздуха и разделяет ее на кислород и водород. В результате, можно улавливать водород и использовать его в качестве топлива.
Краска содержит разработанное соединение, действующее как силикагель, который используется в саше для поглощения влаги, сохраняя пищу, медикаменты и электронику сухими.
Но в отличие от силикагеля, новый материал, синтетический молибден-сульфид, также действует как полупроводник и катализирует расщепление молекул воды на водород и кислород.
«Мы обнаружили, что смешивание соединения с частицами оксида титана приводит к краске, поглощающей солнечный свет, которая производит водородное топливо из солнечной энергии и влажного воздуха», сказал ведущий исследователь университета д-р Торбен Даенеке (Torben Daeneke).
«Оксид титана - это белый пигмент, который уже широко используется в краске для стен, это означает, что простое добавление нового материала может превратить кирпичную стену в сборку энергии и производство топлива.
«У нашей новой разработки есть большой спектр преимуществ», - сказал он. «Для водоснабжения нет необходимости в наличии чистой или фильтрованной воды. В любом месте, где в воздухе есть водяной пар, даже в отдаленных от воды районах, можно получать топливо».
Его коллега, заслуженный профессор Курош Калантар-заде (Kourosh Kalantar-zadeh), отметил, что водород является самым чистым источником энергии и может использоваться в топливных элементах, а также в обычных двигателях внутреннего сгорания в качестве альтернативы ископаемым видам топлива.
«Эта система также может использоваться в очень сухом, но горячем климате вблизи океанов. Морская вода испаряется горячим солнечным светом, а затем пар может быть поглощен для производства топлива. Это необычная концепция - получение топлива от солнца и водяного пара в воздухе».
Исследование было опубликовано в статье «Surface Water Dependent Properties of Sulfur Rich Molybdenum Sulphides – Electrolyteless Gas Phase Water Splitting» в журнале ACS Nano.
Facepla.net по материалам: rmit.edu.au
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