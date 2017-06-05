Создано 05.06.2017 12:01

Автор: Natali

Возможно, ученые нашли решение глобального кризиса загрязнения полиэтиленовыми пакетами, используя гусеницу, способную питаться пластиком на «уникально высоких скоростях».

Исследователи описали способность крошечной гусеницы разрушать даже самую прочную пластмассу как «чрезвычайно интересную», и сказали, что открытие может быть спроектировано в экологически безопасное решение в промышленном масштабе.

Ежегодно в мире используется порядка триллиона полиэтиленовых пакетов, из которых огромное количество попадает в океаны или просто на свалку.

Восковые черви обычно живут в пчелиных ульях, или собираются как приманка для рыбалки, но, как оказалось, они могут «проесть» свой путь через полиэтилен в 1400 раз быстрее, чем другие организмы.

Ученые полагают, что в слюне или кишечнике червя находятся сильнодействующие ферменты, которые атакуют химические связи пластика, точно так же, как они переваривают сложный воск в ульях.

Потенциал воскового червя был обнаружен случайно, когда биолог и пчеловод-любитель Федерика Бертокини (Federica Bertocchini) чистила пчелиные улья и поместив паразитов в полиэтиленовый пакет, заметила, что упаковка быстро обрастает дырами.

Чтобы подтвердить, что пластик разрушал не только жевательный механизм гусениц, исследователи «раздавили» нескольких червей и смешали их с полиэтиленовыми пакетами, получив аналогичные результаты.

«Это очень, просто чрезвычайно интересно, потому что разрушение пластика было не простой задачей», - сказал Паоло Бомбелли (Paolo Bombelli) из Кембриджского университета.

«Если за этот химический процесс отвечает один фермент, то в таком случае его воспроизводство в больших масштабах с использованием биотехнологических методов может быть вполне достижимо».

Он сказал, что наиболее вероятным сценарием является тот факт, что существующие установки по переработке могут быть адаптированы для биодеградации массового количества пластика с использованием вновь обнаруженного фермента или ферментов.

Ученый также добавил, что в один прекрасный день ферменты могут быть распылены непосредственно на свалки или даже помещены в морские растения, чтобы разрушить пластик уже в окружающей среде.

Самым распространенным пластиком в мире является полиэтилен, его в основном используют для пластиковых пакетов и упаковки.

В тестах, проведенных в Кембридже, на обычные пакеты из британского супермаркета было выпущено 100 восковых червей. Первые дырки на пакетах появились уже через 40 минут.

В течение 12 часов животными было употреблено 92 мг пластика.

Исследователи из Кембриджа, а также их коллеги из Института биомедицины и биотехнологии Кантабрии, использовали спектральный анализ, чтобы показать, что химические связи в пластике разрушаются при контакте с восковыми червями.

Существа перерабатывают полиэтилен в «несвязанное» вещество, называемое этиленгликолем.

В исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, ученые говорят, что, способность переваривать пчелиный воск, влияет на разрушение подобных типов химических связей. Пчелиный воск, на котором растут черви, состоит из богатого разнообразия соединений, включая жиры, масла и некоторые гормоны.

Д-р Бертокини, возглавлявшая исследование в Институте биомедицины и биотехнологии Кантабрии, сказала: «Мы планируем реализовать это открытие в реальных условиях, чтобы избавиться от пластиковых отходов, работая над решением проблемы сохранения наших океанов, рек и всей окружающей среды от неизбежных последствий загрязнения пластиком».

Facepla.net по материалам: Current Biology