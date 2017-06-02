Создано 02.06.2017 17:49

Автор: Natali

Вчера президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения, аргументируя тем, что соглашение о климате, подписанное в 2015 году в Париже, «убивает американские рабочие места и ущемляет отрасли.

Чтобы выполнить мою торжественную обязанность защищать Америку и ее граждан, Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения о климате», - сказал он в своем выступлении.

Бывший губернатор Калифорнии, Арнольд Шварценеггер, который сам является республиканцем, очень серьезно выразился о своей обеспокоенности по поводу решения Трампа о выходе из Парижского соглашения о климате, в своем видео-сообщении.

«Один человек не может разрушить наш прогресс. Один человек не может остановить нашу революцию в чистой энергии. И один человек не может путешествовать во времени - только я могу это делать».

«Пожалуйста, господин президент, выберите будущее», - просит звезда Терминатора. «Никто не помнит людей, которые говорили президенту Кеннеди не лететь на Луну. Мы помним великих лидеров. Защита нашей окружающей среды не разрушит нашу экономику. Суть в том, что серьезная экологическая политика делает обратное. Она улучшает экономику».

Бывший губернатор Калифорнии сказал, что в качестве государственного служащего первой обязанностью президента является «защита людей», 200 000 из которых ежегодно умирают от загрязнения воздуха в США.

«Но только некоторые из нас знают, как выглядит будущее чистой энергии, и это не страшно. Мы знаем, что будущее грязной энергии – астма, эмфизема и рак, это страшно».

Шварценеггер добавил, что местные органы власти помогут защитить окружающую среду, если администрация Трампа не сможет этого сделать.

«Понимаете, люди встанут. Местные правительства и правительства штатов будут действовать. Другие лидеры поднимутся и заполнят ту пустоту, которую вы создаете».

На свое решение о выходе из Парижского соглашения Трамп получил серьезную реакцию со всего мира; многие мэры городов в Соединенных Штатах высказали свое несогласие.

Со своей стороны, Шварценеггер всегда был сторонником экологических решений, альтернативных источников энергии и публично стремился бороться с причинами изменения климата. Он лично присутствовал на встрече в Париже в 2015 году.

Facepla.net по материалам: washingtonpost