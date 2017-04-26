Создано 26.04.2017 21:12

Автор: Natali

Powerwall – первая в своем роде домашняя батареяя, которую пару лет назад представила Tesla, но теперь у нее появилась конкуренция со стороны Mercedes-Benz.

В прошлом году Daimler, материнская компания Mercedes-Benz, объявила о том, что они приступили к разработке собственной марки домашних энергоаккумуляторов.

Теперь компания подтвердила, что она начинает поставлять устройства для предприятий и домов в Германии.

Для домашних накопителей энергии Mercedes использовал те же литиево-ионные аккумуляторы, как и в своих гибридных автомобилях.

Каждый блок имеет энергоемкость 2,5 кВт⋅ч, а система может быть увеличена в общей сложности до восьми модулей на 20 кВт-ч. Устройства поставляются с 10-летней гарантией, точно также, как и Powerwall Tesla, но с одним преимуществом – они могут хранить больше энергии с мощностью 13,5 кВт⋅ч.

Как и Powerwall, аккумуляторные батареи Mercedes хранят избыточную энергию, собранную солнечными панелями для использования в часы пик или ночью. По словам Daimler, с помощью системы батарей домовладельцы смогут увеличить использование возобновляемых источников энергии на 65 процентов.

Daimler стремится расширить свою деятельность по всей территории Европы и начать продавать батареи в Соединенных Штатах уже в этом году.

Mercedes разрабатывает три проекта промышленного масштаба для обеспечения надежности национальной сети в Германии; один из проектов включает в себя хранилище, емкостью в 29 мегаватт-часов.

Mercedes также предлагает пакет для домовладельцев, который поставляется с аккумулятором, солнечными батареями, инвертором и системой управления энергией. Весь пакет, включая установку, стоит около 10 000 долларов.

Для сравнения, одна батарея Tesla Powerwall, емкостью 14 кВтч, стоит $ 5500, а со всем вспомогательным оборудованием общая смета составляет 6200 долл. США. Стоимость установки составляет от 800 до 2000 долларов. Эта цена не включает солнечную энергетическую систему.

Харальд Крёгер (Harald Kröger), начальник отдела разработки электроники и E-Drive Mercedes-Benz, заявил в своем заявлении: «Мы убеждены, что можем предложить нашим клиентам привлекательный продукт по конкурентоспособной цене».

Facepla.net по материалам: media.daimler