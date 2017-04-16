Создано 16.04.2017 17:46

Автор: Natali

Пара мечтателей Уэйн Адамс (66 лет) и Кэтрин Кинг (59 лет) построили вместе свой первый плавучий дом в 1992 году прямо у берегов острова Ванкувер в Британской Колумбии.

Но желание создать более устойчивую жизнь росло вместе со своей плавающей мечтой. Сегодня их плавучий остров «Свободная бухта» («Freedom Cove»), состоит из 12 платформ с теплицами, танцполом, картинной галереей, маяк-башней для гостей, собственным генератором и студией, в которой живет творческая пара.

Уэйн и Кэтрин жили на собственном самодельном плавучем острове с 1992 года. Они оба художники, Уэйн – резчик, а Кэтрин, в прошлом балерина, любит рисовать, писать и играть на музыкальных инструментах.

Имея в распоряжении только половину акра, пара содержит пять теплиц с аквапоникой, где выращивают рыбу и разнообразные овощи, источником воды летом служит ближайший водопад, зимой пара собирает дождевую воду.

Для обеспечения энергией всего острова первоначально они использовали массив из 14 солнечных панелей, но недавно солнечная система сломалась и им пришлось переключится на генератор.

Пара очень рада посетителям и в летнее время приглашает всех увидеть и разделить созданный ими необычный образ жизни.

Facepla.net по материалам: vanguarddivers.com