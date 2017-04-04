Создано 04.04.2017 22:27

Автор: Natali

Графен - самый прочный материал в мире, но это не единственная его сильная сторона. Чудо-материал можно также использовать в качестве фильтра для деминерализации морской воды. Деминерализация – это процесс удаления минеральных веществ из воды, часто является одним из этапов промышленной очистки.

Пока ученые изучали графено-оксидные мембраны для улучшенной фильтрации - и даже показали, что графен может отфильтровывать крупную соль, 13 ученых из Манчестерского университета разработали графеновые мембраны, которые могут просеивать обычную, более мелкую соль из воды.

Для удаления обычных солей из такой жидкости, как морская вода, требуется небольшое сито, но проблема заключалась в том, что ранее, когда сито помещали в воду, графеноксидные мембраны набухали и не могли улавливать более мелкие соли.

Ученые из Манчестерского университета нашли способ контролировать размер пор графена, чтобы просеять эти обычные, небольшие по размеру соли из воды.

Профессор Рахул Наир (Rahul Nair), один из ученых, участвовавших в исследовании, сказал, что создание «мембран с равномерным размером пор до атомного масштаба» является значительным шагом.

Это исследование может открыть двери для эффективной и менее дорогостоящей технологии опреснения воды, что, по мнению университета, имеет решающее значение, поскольку изменение климата приводит к истощению водоснабжения в современных городах.

Примерно через восемь лет 14 процентов населения мира может столкнуться с дефицитом воды, согласно оценкам Организации Объединенных Наций, и не все страны смогут позволить себе крупные, дорогостоящие опреснительные установки для поддержки своих граждан.

Университет говорит, что технология использования графена, проводимая учеными, может революционизировать фильтрацию воды во всем мире, предлагая доступный вариант для развивающихся стран.

Исследователи считают, что их открытие может быть расширено для более широкого использования. В своем заявлении Наир отметил: «Это первый неоспоримый эксперимент в этом режиме. Мы также продемонстрировали, что существуют реальные возможности для расширения описанного подхода и массового производства мембран на основе графена с требуемыми размерами сита».

Исследование было опубликован нов журнале Nature Nanotechnology.

Facepla.net по материалам: manchester.ac.uk