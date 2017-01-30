Создано 30.01.2017 16:28

Автор: Natali

Историческое событие происходит в Ирландии. Она может стать первой в мире страной, которая на государственном уровне полностью откажется от всех видов ископаемого топлива. Парламент страны со значительным перевесом голосов недавно принял «первое в своем роде законодательство по дивестиции ископаемого топлива».

Это означает, что согласно одобренному законопроекту будут запрещены все государственные инвестиции в ископаемое топливо.

Исторический законопроект поможет Ирландии полностью защитить их суверенный фонд, который насчитывает более 8 млрд евро или около $ 8,5 млрд, от нефти, газа и угля.

Этот законопроект был одобрен в нижней палате ирландского парламента, Dáil.

Журналисты Fossil Free Europe описали это событие как «важный момент в истории движения дивестиции».

«Ирландская политическая система теперь, наконец, признает, что подавляющее большинство людей уже знает о возможности бороться с катастрофическим изменением климата. Мы должны поэтапного отказаться от ископаемого топлива и остановить рост этой отрасли, которая является причиной масштабного кризиса», считает исполнительный директор Trócaire, общества по развитию католической церкви в Ирландии, Имонна Михан (Éamonn Meehan).

Тем не менее, в настоящее время этот законопроект находится на рассмотрении комитета, и на данный момент, согласно Fossil Free Europe, его поддерживают все основные политические партии, за исключением партии Fine Gael.

Михан считает, что этот шаг может послать мощный сигнал остальной части мира, поскольку Белый дом усиленно отрицает изменение климата, как явление, и говорит, что «поддержка этого законопроекта большинством голосом в парламенте является чрезвычайно важным моментом для движения за чистый климат в Ирландии и будет вдохновлять другие страны последовать нашему примеру».

Facepla.net по материалам: gofossilfree