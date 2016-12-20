Создано 20.12.2016 23:39

Автор: Natali

На крыше торгового центра в Израиле расположилась немаленькая ферма, которая производит свежие овощи и зелень для тысячи местных жителей. Программа Тель-Авива Green in the City помогла создать городскую ферму в самом центре города больше года назад.

Крыша торгового центра теоретически может показаться сомнительным местом для производства питательных овощей, но в реальности это очень удобное месторасположение, так как торговый центр является центральным местом встречи многих горожан.

Ферма на крыше расположилась на вершине Дизенгоф-центра, большого бетонного торгового центра, построенного в 1970-е годы. Внутри молла находится приветственный очень простой деревянный стенд фермы, который встречает посетителей разнообразием свежесобранных овощей, выращенных на ферме на крыше этого здания.

Стенд является в буквальном смысле аномалией среди модных торговых точек и фуд-кортов, он явно не вписывается в обстановку и лучше подходит для традиционного рынка фермеров, но этот скромный маленький овощной стенд приобрел большой успех.

Работает он на системе «честного слова», доверяя покупателем оплату покупки: желающие могут взять что и сколько хотят и оставить справедливое вознаграждение (так поступают восемьдесят процентов покупателей). Овощи продаются настолько быстро, что запасы стенда приходится пополнять четыре раза в день.

Городская ферма на крыше в Тель-Авиве делает намного больше, чем просто выращивание овощей на продажу. В дополнение к своим двум теплицам, занявшим более чем 750 квадратных метров пространства крыши, ферма предлагает образовательные курсы, где фермеры преподают общественные уроки по вопросам городского хозяйства и приготовления пищи.

Группа также продает комплекты гидропоники и помогает людям научиться выращивать свои собственные продукты питания в домашних условиях.

Кроме того, проект включают в себя программу по посадке деревьев, дети из Тель-Авива приезжают на национальный праздник Ту би-Шват, чтобы посадить саженцы. Позже молодые деревья будут рассажены по всему городу и Дизенгоф-центр получит углеродные кредиты за свою работу.

Еще на крыше есть улья, мед которых остается нетронутым, и птичьи гнезда, которые привлекают пернатых посетителей, а на нижних уровнях центра находятся пещеры для летучих мышей.

Количество производимой продукции фермы впечатляет. Круглый год каждый месяц ферма производит 10000 голов салата в дополнение к 17 различным сортам зелени, трав и овощей.

Все культуры выращиваются на гидропонике, либо на горизонтальных или вертикальных установках. «Люди привыкли кушать салат, выращенный определенным образом, после того как он находился в холодильнике в течение, как минимум, недели», говорит директор фермы Менди Фальк (Mendi Falk).

«С гидропоникой салат собирают и продают всего за 15 минут. Он имеет совсем другой вкус».

Это действительно удивительно видеть, как торговый центр - символ современного потребления - был преобразован в ферму, создавая доступ к свежей пище для тысячи городских жителей.

Лиственные оранжереи, освежающий контраст привычных магазинов являются доказательством того, что полезные питательные вещества могут быть доступными для всех, даже в самых неожиданных местах. Для всего этого требуется некоторое инновационное мышление, и Израиль, безусловно, может им похвастаться.

Facepla.net по материалам: timesofisrael