Создано 20.12.2016 21:24

Автор: Natali

С понедельника, как минимум, 23 города на севере Китая перешли на высокий уровень готовности к экстремальному уровню загрязнения воздуха.

Толщина смога была признана настолько опасной, что несколько шоссе были закрыты, а воздушное движение было задержано или отменено. Помимо опасности для здоровья, чиновники в Пекине маркируют смог как «метеорологическую катастрофу», вместо искусственной - и предотвратимой - проблемы.

Плотный дым вызвал целый набор симптомов респираторных заболеваний в городах, расположенных до 100 миль от Пекина, что заставило больницы инициировать аварийные мероприятия. Поскольку источником большей части электроэнергии Китая является сжигание угля, то увеличение спроса на энергию в течение зимних месяцев часто приводит к опасным уровням загрязнения.

Как передает официальное представительство страны, на сегодняшний день Пекин закрыл 700 промышленных предприятий и еще 500 должны ократить свое производство.

Город также попал под шквал критики в последние недели за проект по предотвращению метеорологических бедствий, который отметил смог как бедствие, вызванное неблагоприятными метеорологическими условиями.

«Метеорологические бедствия» вызваны природными условиями и не могут управляться человеческой деятельности», выступил Чжан Зитай (Zhang Zitai), профессор университета Фудань.

«Но смог в основном связан с человеческой деятельностью. Поэтому назвать его метеорологической катастрофой – это не только идет вразрез с наукой, это также повод избежать наказания тем, кто несет ответственность за загрязнение воздуха».

Жители наблюдают дым, который образовался в пятницу и, как обещают, должен рассеется в ближайшие пару дней, но это не первый раз, когда Китай должен отвечать за свои проблемы смога, и он не станет последним - несмотря на усиленное строительство электростанций по использованию возобновляемых источников энергии.

Facepla.net по материалам: usatoday