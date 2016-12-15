Создано 15.12.2016 20:43

Автор: Natali

С каждым днем мы все больше осознаем, что имеющиеся ресурсы на Земле не собираются существовать вечно, если мы используем их безответственно, а количество мусора не собирается исчезать бесследно, если мы не научимся его правильно перерабатывать.

Один из способов, с помощью которого мы все могли бы потреблять меньше, это разработка наших ежедневных продуктов более экологически чистыми, особенно когда дело доходит до утилизации и повторного использования материалов.

Как например, эта тарелка, которая на 100% произведена из биоразлагаемого материала – листьев.

В течение последних трех лет компания из Мюнхена изучала варианты устойчивой упаковки. Сегодня Leaf Republic, так называется компания, показала результат своего труда: зеленый, биоразлагаемый и веганский дизайн посуды.

Главной целью компании, как объясняют ее основатели, является повысить осведомленность об устойчивой упаковке и показать зависимость от пластмасс в нашей повседневной жизни.

«Мы хотим защитить нашу окружающую среду и использовать свои ограниченные ресурсы по-другому». Их предложение – это биоразрушаемый набор тарелок, которые сделаны из того, что многие назовут полностью возобновляемым источником: листья.

В современном мире, люди во многом полагаются на пластиковую упаковку. «Упаковка является частью нашей повседневной жизни, у на всегда найдется что упаковать».

Пищевая промышленность, в частности, отвечает за количество используемой упаковки. Большая часть из которой идет непосредственно в отходы. Понимая, что мы не можем избежать этого, возникает вопрос: каким образом мы можем сделать эту потребность управляемой и уменьшить ее негативное влияние на нашу окружающую среду?

Посуда из листьев биоразлагается за 28 дней

С предлагаемой одноразовой посудой можно наслаждаться пикником на открытом воздухе с осознанием того, что вы причиняете намного меньше вреда окружающей природной среде, используя зеленый (в буквальном смысле) подход.

«Мы находимся в этом мире только очень мало времени. Все, что у нас есть только временное. Что действительно имеет значение так это то, что мы создаем то, что мы строим. То, на чем основываются наши действия и наши решения. Они длятся вечно. Они составляют истинную ценность нашего существа. Если эти действия приведут к созданию устойчивой, социальной, приносящую доход компании, то мы будем иметь самую лучшую работу в мире».

Facepla.net по материалам: leaf-republic