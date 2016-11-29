Создано 29.11.2016 19:49

Автор: Natali

После извлечения сока для коммерческого использования из таких растений, как сахарный тростник, остается волокнистый материал, известный как жмых. Он обычно используется для создания биотоплива или прессуется в заменитель дерева.

Мексиканский стартап Plastinova решил использовать жмых агавы, остающийся после производства текилы, чтобы сделать древесину, как отдельный материал, который также включает в себя переработанный пластик.

Для создания этого материала в первую очередь из жмыха агавы удаляют весь спирт и сахаросодержащие вещества, не оставляя ничего, кроме волокна. Это волокно затем сушат и измельчают в муку, создавая порошок, к которому добавляется химический агент - это агент позволяет порошку волокна соединяться с отходами пластмасс, такими как полипропилен и полиэтилен, которые составляют от 65 до 90 процентов от композитного материала.

Как заявляют создатели, конечный продукт прочнее, чем натуральное дерево, и принимает форму бруска размером 1 м х 1,2 м х 10 см, части которого могут быть сокращены по мере необходимости. Plastinova предлагает также создание строительных форм, брусков для сборки скамеек, столов и стульев.

Тем не менее, в настоящее время исследователи рассматривают замену жмыха агавы кокосовым волокном, поскольку лабораторные тесты показали, что волокно должно предложить более высокую прочность. Кроме того, жмых агавы трудно приобрести, поскольку компании по производству текилы обычно держат его в качестве топлива для своих котлов.

Facepla.net по материалам: prod-eandt.theiet