Создано 07.09.2016 06:40

Автор: Natali

Опустынивание является серьезной проблемой для всей Африки. Существует один простой способ остановить распространение пустынь среди плодородных земель: посадка леса.

Проблема заключается в том, что в регионах, наиболее пострадавших от этого явления, просто не хватает чистой воды, чтобы правильно вырастить деревья и сохранить их здоровыми.

Но инновационный проект в Египте доказывает, что зеленый лес можно получить с помощью адаптированной системы использования сточных вод вместо дорогой доставки небогатых запасов пресной воды.

Расположенный примерно в двух часах езды от Каира, лес Serapium является частью программы, инициированной правительством Египта в 90-е годы. 200 гектаров плантации является домом для множества местных и привезенных издалека деревьев, в том числе очень ценные виды, такие как эвкалипт и красное дерево.

Хотя почва в этой области, как правило, лишена питательных веществ, необходимых для поддержки роста дерева, исследователи обнаружили, что использование сточных вод для полива деревьев существенно помогает в их процветании. Сточные воды обеспечивают так много питательных веществ, что дополнительное удобрение просто не требуется.

Используемые для полива деревьев сточные воды находятся на втором этапе в процессе очистки. Для первого этапа применяются механические фильтры для удаления грязи и мусора из воды. На втором этапе добавляются кислород и микроорганизмы, которые участвуют в разложении органических веществ в воде. Благодаря этому жидкость насыщается фосфатами и азотом, смесью, аналогичной той, которая содержится в коммерческих удобрениях.

Обычно, такой метод не используется для всех культур - количество удобрений в воде может быть чрезмерным для некоторых растений, также бактерии потенциально могут загрязнять фрукты и овощи. Тем не менее, в тех областях, где не растет совсем ничего, что могло быть применимо для употребления человеком, такой метод использовать безопасно.

Хани Эль Катеб (Hany El Kateb) – сотрудник лесоведения Технического университета Мюнхена. В течение многих лет ученый, рожденный в Египте, вместе с коллегами из каирского Университета Айн-Шамс проводит совместные исследовательские проекты по посадке древесных насаждений в пустыне.

Эль Катеб говорит, что эвкалиптовые деревья, посаженные в Египте, могут производить древесину в четыре раза быстрее, чем типичные сосновые насаждения в Германии. Египетские деревья достаточно велики, чтобы собрать урожай за 15 лет, также они производят около 350 кубических метров древесины на гектар. Для того, чтобы произвести такое же количество древесины из немецкой плантации сосны необходимо около 60 лет.

Более того, в Египте, на самом деле, не существует лучшей альтернативы для использования очищенных сточных вод. Согласно расчетам ученого, если бы Египет смог использовать для развития плантации деревьев 80 процентов своих сточных вод, что составляет около 7 млрд кубометров сточных вод ежегодно, то около 650 тысяч гектаров египетской пустыни могли бы быть использованы для производства древесины.

Facepla.net по материалам: dw.com